В одесской сети аптек продавали запрещенные лекарства

Правоохранители провели ряд обысков.

В Одессе разоблачена сеть аптек, в которых продавали запрещенные медицинские препараты российского и европейского производства.

Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы.

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“Сотрудниками оперативных подразделений Южного регионального управления пограничной службы Украины процессуальным руководством Коминтерновской местной прокуратуры, совместно с представителями Национальной полиции и СБУ в г.Одесса, в рамках уголовного производства по ч.2 ст.321-2 (нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины проведено санкционированные обыски в сети аптек, которые осуществляли хранение и распространение медических препаратов, запрещенных Государственной службой лекарственных средств и контроля за наркотиками“, - говорится в сообщении.

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В ГПСУ отметили, что по результатам проведенных обысков обнаружено и изъято препараты российского и европейского производства, оборот которых запрещен в Украине. Следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, в январе в Киеве разоблачили производство фальсификата лекарственных средств.