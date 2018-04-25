НАБУ открыло дело в отношении "схем" Пашинского

В НАБУ открыли уголовное производство в отношении коррупционных схем при закупке вооружения, в том числе по тем фактам, которые были озвучены в СМИ, с возможным участием нардепа Сергея Пашинского.

В Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное производство в отношении коррупционных схем при закупке вооружения с возможным участием нардепа Сергея Пашинского. Об этом на пресс-конференции в среду, 25 апреля, заявил директор НАБУ Артем Сытник, отвечая на вопрос, планируется ли открытие уголовного производства по фактам, описанным в расследовании журнала Новое время, пишет Украинская правда.

“Да уголовное производство открыто. Мы эту ситуацию видели еще раньше и публикация фактически совпала“, - сказал он.

К слову, ранее журнал Новое время опубликовал статью о коррупционных схемах в украинской оборонке. В качестве организаторов сомнительных сделок журналисты назвали Сергея Пашинского и Олега Гладковского - заместителя секретаря СНБО и давнего делового партнера Петра Порошенко.

После этого Пашинский подал иск о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации. Редакция Нового времени по поводу выявленных злоупотреблений обратилась в НАБУ, а также заявила, что Пашинский угрожал редколлективу.

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Кроме того, польская компания Wtorplast, фигурирующая в скандальной статье, намерена подать иски в суд против издания и автора материала. Компания оценивает нанесенный ей ущерб в связи с публикацией минимум в 1 миллион евро. Об этом заявил адвокат Алексей Шевчук, уполномоченный представлять позицию Wtorplast.

“Это крайне резонансная ситуация, потому что это первый случай, когда украинское издание нанесло ущерб международной компании“, – заявил адвокат.

Напомним, в 2017-м дело Пашинского по факту стрельбы в Вячеслава Химикуса закрыли, но решение обжаловали, и суд обязал ГПУ возобновить производство.