В Днепре пьяные коммунальщики на Lexus воровали рельсы
Читай также: Жителю Мариуполя оторвало руку взрывом неизвестного устройства
В городе Днепр на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и проезда Гальченко ночью 25 апреля патрульные заметили подозрительный автомобиль Lexus RX300. Полицейские решили проверить транспортное средство и в результате выявили сотрудников коммунальных служб, которые пытались сдать в металлолом трамвайные рельсы. Злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.
Во время проверки правоохранители обнаружили рядом с авто части отрезанных трамвайных рельсов и мешок, в котором лежали рельсы, колья, гайки и прочее, а в багажнике авто — весы.
Как выяснилось, в нескольких метрах от автомобиля выполнялись ремонтные работы трамвайных путей. Патрульные подошли к 4 работникам и обнаружили, что все они имеют признаки сильного алкогольного опьянения, впрочем, несмотря на это, пытаются работать.
“Водитель такси, который находился неподалеку, сообщил стражам порядка, что видел, как срезанные трамвайные рельсы и мешок рабочие несли к автомобилю Lexus, но, увидев полицию, бросили их“, - уточнили в полиции.
Читай также: Из Чернобыльской зоны пытались вывезти зараженный металл
Инспекторы осмотрели прилегающую территорию и обнаружили еще несколько кучек металла. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу и представителя КП Днепровский городской электротранспорт. Последнему передали найденный металл под расписку. Всех причастных к событию доставили в Шевченковский участок для выяснения всех обстоятельств.
На коммунальщиков патрульные составили протоколы по ст. 179 КУоАП (распитие алкогольных напитков на производстве) и постановление по ст. 140 КУоАП (нарушение правил при содержании дорог, непринятие мер по своевременному запрещению или ограничению движения).
Напомним, в начале апреля в Одессе вор кабеля обесточил два корпуса больницы.