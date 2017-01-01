Задержание чешского детектива в Украине: стали известны подробности
Причиной задержание в Украине бывшего старшего следователя Управления по выявлению организованной преступности полиции Чехии Людека Вокала стало незаконное использование технических средств. Об этом в среду, 25 апреля, заявила спикер чешского Министерства иностранных дел Ирена Валентова, сообщает Сeskenoviny.
"Чешское посольство в Киеве решает консульский случай одного арестованного чеха, который был задержан в понедельник вечером. С заинтересованными лицами и его семьей мы в контакте", - сказала она.
Отмечается, что арест связан с нынешней деятельностью Вокала в сфере безопасности. Он не прекратил ее даже после своего преследования в Чешской республике.
Вокала подозревают в деле бизнесмена Альбина Арифовича, которому следователь якобы выдавал информацию. Также его подозревают в других огласках информации фигурантам уголовных дел.
В то же время Валентова заявила, что у нее нет информации о задержании в Украине чешского дипломата, о чем сообщали СМИ. Отмечалось, что дипломата позже отпустили из-за дипломатического паспорта.
Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы задержали бывшего следователя Управления по выявлению организованной преступности полиции Чехии Людека Вокала.
Напомним, в Чехии прошли обыски в зданиях МВД, Генштаба и Минобороны.
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