Из банка Януковича-младшего пропало 2 миллиарда гривен

Из арестованных 2,6 миллиардов гривен, было выведено 2 миллиарда, а остальные средства существуют только на бумаге.

Деньги были выведены в другие банки УНИАН

Из Всеукраинского банка развития, который принадлежал Александру Януковичу, младшему сыну беглого экс-президента, исчезли 2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Печерский районный суд ранее снял арест со счетов компаний принадлежащих и входящих в сферу влияния Александра Януковича.

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Таким образом, из арестованных ранее 2,6 миллиардов гривен, находящихся Всеукраинском банке развития, было выведено 2 миллиарда гривен, а остальные оставшиеся денги существуют только на бумаге.

“Когда суды сняли аресты со счетов компаний, средства были переведены в другие банки“, - заявил собеседник имеющий отношение к ситуации.

Издание сообщает, что на данный момент на счетах банка связанного с Януковичами находится 559 миллиардов гривен.

“Эти деньги находятся в 9-й очереди акцептированных требований кредиторов. Однако эти средства существуют только виртуально, поскольку активов банка не хватит на удовлетворение требований кредиторов 9-й очереди“, - говорится в статье.

Напомним, 4 апреля Люксембургский суд обязал Украину выплатить семье экс-президента Виктора Януковича более 193 тысяч фунтов для компенсации расходов на лондонских адвокатов.

Позднее, 13 апреля, Министерство юстиции Украины не выплатило бывшему президенту Виктору Януковичу присужденную ему судом Евросоюза компенсацию расходов на адвокатов, так как экс-глава государства не обратился за деньгами.