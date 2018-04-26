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Вятрович ответил на обвинения конгрессменов США в потакании нацизму

Комментариев: 1
Вятрович удивлен количеством уважаемых конгрессменов, которые подписали документ.
Вятрович ответил и на обвинения в адрес Института нацпамяти
Вятрович ответил и на обвинения в адрес Института нацпамяти
УНИАН

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал обращение 56 конгрессменов США в Госдеп США “смешением некомпетентности и сознательного искажения информации“.

Вятрович выразил удивление в связи с тем, что обращение, касательно оказания дипломатического давления на Украину, подписало большое количество уважаемых американских политиков, передает Радио свобода.

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“Когда примером чествования коллаборационистов называют узника нацистского лагеря Заксенхаузен Степана Бандеру или Романа Шухевича, который с 1943 года возглавлял одно из самых масштабных антинацистских движений сопротивления в оккупированной Третьим рейхом Европе, то это свидетельствует только, как минимум, о низком уровне знаний тех людей, которые поставили свою подпись“, - заявил он.

Глава Института нацпамяти также ответил на обвинения конгрессменов в адрес компании ведомства, которая была посвящена УПА. 

“Эта информационная кампания состояла из двух выставок УПА: ответ непокоренного народа, и одна из этих выставок как раз рассказывала о массовой антинацистской борьбе Украинской повстанческой армии. Один из стендов этой выставки рассказывал, в частности, о евреях, которые в рядах УПА боролись против нацизма, а затем боролись против коммунизма“, - сказал Вятрович.

Напомним, 26 апреля в США 56 конгрессменов обвинили украинскую власть в прославлении нацизма, героизации “нацистских коллаборационистов“, в искажении Холокоста и финансировании “неонацитского“ полка Азов.

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Теги: Вятрович, Институт нацпамяти, нацизм, УПА, США, конгрессмены
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Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    26.04.2018, 16:36
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Мне кажется, что “Смешение некомпетентности и сознательного искажения информации“ - это и есть сам Вятрович! ))))))
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