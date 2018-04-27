Россия готова к полномасштабному вторжению в любой момент – Порошенко

Глава государства заявил, что армия РФ - вторая по мощности в мире и Украине потребуется укрепить обороноспособность.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вооруженные силы страны-агрессора РФ готовы в любой момент вторгнуться в Украину. Такое заявление глава государства сделал на мероприятиях по празднованию 100-летия пограничной службы Украины, которые проходят на Софийской площади в Киеве. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщили УНИАН.

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Порошенко сказал, что согласно рейтингу, составленному Global Firepower, армия РФ на втором месте по мощности в мире. Президент напомнил о том, что Россия является агрессором, напомнил об аннексии Крыма и оккупации части Донбасса.

“Она (Россия - ред.) готова в любой момент к полномасштабному вторжению на святую украинскую землю. Поэтому у Украины впереди колоссальная работа по укреплению обороноспособности", – сказал президент.

Напомним,25 апреля сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко присутствовал на финальном испытании ракетного комплекса Ольха. По словам президента, украинская армия получит высокоточное оружие отечественного производства. Порошенко распорядился запустить ракеты Ольха в серийное производство.