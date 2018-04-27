В Белополье старушке дали 2,5 года тюрьмы за кражу еды и сладостей

Пожилая женщина две недели воровала еду из супермаркета АТБ.

В Сумской области Белопольский районный суд вынес приговор 74-летней женщине в виде 2,5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1,6 лет.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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На протяжении двух недель, бабушка через день приходила в местный супермаркет и крала там продукты на сумму около 300 грн, оплачивая покупку лишь частично – остальное прятала на дне сумки.

“Засекли“ бабушку только во время пятого визита – охранник попросил ее показать вещи и выявил неоплаченные продукты. Среди у похищенных товаров - сыр, колбаса, плитки шоколада и карамельные конфеты.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185 УК и назначил 2,5 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

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Напомним, в феврале в Харькове пенсионерка украла iPad в помещении РГА. Факт зафиксировали видеокамеры. На записи пожилая гражданка какое-то время сидит в очереди, после чего в присутствии других людей спокойно берет с соседнего дивана планшет iPad и сразу же уходит.