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В Белополье старушке дали 2,5 года тюрьмы за кражу еды и сладостей

Комментариев: 7
Пожилая женщина две недели воровала еду из супермаркета АТБ.
В Сумской области пенсионерка-сладкоежка две недели обворовывала АТБ
В Сумской области пенсионерка-сладкоежка две недели обворовывала АТБ
depositphotos.com

В Сумской области Белопольский районный суд вынес приговор 74-летней женщине в виде 2,5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1,6 лет.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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На протяжении двух недель, бабушка через день приходила в местный супермаркет и крала там продукты на сумму около 300 грн, оплачивая покупку лишь частично – остальное прятала на дне сумки.

“Засекли“ бабушку только во время пятого визита – охранник попросил ее показать вещи и выявил неоплаченные продукты. Среди у похищенных товаров - сыр, колбаса, плитки шоколада и карамельные конфеты.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185 УК и назначил 2,5 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

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Напомним, в феврале в Харькове пенсионерка украла iPad в помещении РГА. Факт зафиксировали видеокамеры. На записи пожилая гражданка какое-то время сидит в очереди, после чего в присутствии других людей спокойно берет с соседнего дивана планшет iPad и сразу же уходит. 

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Теги: Сумская область, Белополье, суд, пенсионерка, кража
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Комментариев (8)
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Woodbrother    27.04.2018, 14:32
Оценка:  -2
Woodbrother
Хорошо хоть не убили. На россии на санкт-петербурге пенсионерку-блокадницу за пачку масла охранники замесили ногами до смерти.
farfalle    27.04.2018, 14:34
Оценка:  0
farfalle
а без перевода стрелок на Россию никак, бот?
Кайдаш    27.04.2018, 14:23
Оценка:  +4
Кайдаш
Испытательный срок на 1,6 года - это на 1 год 7 месяцев и 6 дней )))
Кайдаш    27.04.2018, 14:23
Оценка:  +4
Кайдаш
А по существу вопроса - это наше руководство нужно поголовно сажать за то, что наши пенсионеры и не мечтают о путешествиях, как американские или японские, а вынуждены конфеты в супермаркетах тырить (((
Кайдаш    27.04.2018, 14:23
Оценка:  0
Кайдаш
Случай был (не у нас, а в россии, но очень показательный). В конце осени в деревне повесилась одинокая бабушка. Из еды в избе - одна соль ((. Следак психанул, и возбуди дело на главу пенсионного фонда за доведение до самоубийства. Прокуратура не глядя подмахнула. Прессовать следака прилетали из
Кайдаш    27.04.2018, 14:23
Оценка:  +2
Кайдаш
Москы, из главка МВД
Конфузий    27.04.2018, 14:23
Оценка:  -3
Конфузий
Теперь бабушку будут кормить бесплатно.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    27.04.2018, 14:23
Оценка:  +4
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Бедные пенсионеры.
Охранник олень, отпусти бабушку и предупреди последний раз.
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