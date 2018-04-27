Как чиновник, которому в Кабмине надели наручники, восстановился в должности

Экс-руководитель ГСЧС Сергей Бочковский, которого три года назад публично задержали во время заседания Кабинета министров, восстановился в должности.

В деле Бочковского за три года нет приговора УНИАН

Экс-руководитель ГСЧС Сергей Бочковский, которого три года назад публично задержали во время заседания Кабинета министров, восстановился в должности.

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Накануне соответствующее решение принял окружной административный суд Киева, а в пятницу утром экс-чиновник пытался пройти в здание Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Бочковского уволили 25 марта 2015 года после того, как правоохранители заподозрили его во взяточничестве и надели на него наручники прямо на заседании правительства.

Решение суда по предъявленным обвинениям до сих пор нет.

Решение о восстановлении

УНІАН



Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности руководителя ГСЧС и отменил соответствующее распоряжение Кабинета министров.

Также суд определил восстановить господина Бочковского в должности как руководителя ведомства.

Кроме того, согласно решению суда, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям должна выплатить Бочковскому среднюю зарплату за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года до дня фактического восстановления в должности.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней в Киевском апелляционном административном суде.

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По словам адвоката Бочковского, Кабмин обязан восстановить его подзащитного в должности до решения Апелляционного суда.

В Кабинете министров BBC News Украина сообщили, что по состоянию на 15:00 пятницы решение суда по Бочковскому еще не поступало.

“Стороны должны получить решение в течение 10 дней. После поступления решения будет рассматриваться вопрос о его выполнении“, - рассказали в Кабмине.

Попытка возвращения

УНІАН



Утром в пятницу Сергей Бочковский вместе со своим адвокатом Игорем Федоренко пришли к зданию ГСЧС с решением суда о восстановлении.

Дальше охраны экс-чиновника не пустили, мотивируя отсутствием решения о его допуске в админздание, которое должно принять правительство.

В ответ адвокат Бочковского составил акт о недопуске его подзащитного на работу.

“Он должен быть обеспечен своей работой и получать заработную плату с сегодняшнего дня и компенсацию за те дни, в течение которых он вынужденно не был допущен к работе. Я обращаю внимание, что именно к работе, а не к должности. Речь не о должности, а в первую очередь, о восстановлении на работе“, - заявил адвокат Игорь Федоренко.

Реакция МВД

УНІАН



В МВД заявили, что решение о возобновлении Сергея Бочковского в должности руководителя ГСЧС уже обжаловано.

Кроме того, в заявлении говорится, что на действия судей окружного административного суда Киева будет подана жалоба в Высший совет правосудия.

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“Министр Аваков считает, что подсудимый Бочковский, обвиняемый в служебных преступлениях, не имеет ни морального, ни этического права занимать должность руководителя ГСЧС“, - сообщил представитель МВД Артем Шевченко.

Также там напомнили, что в суде в отношении господина Бочковского до сих пор продолжается рассмотрение уголовного производства по нескольким статьям уголовного кодекса.

Его частности обвиняют в получении взятки, служебном подлоге и злоупотреблении властью.

“Расследование проведено Главным следственным управлением Национальной полиции Украины полно, всесторонне и объективно“, - говорится в заявлении.

Маски-шоу

УНІАН

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25 марта 2015 года руководителя ГСЧС Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого задержали прямо на заседании Кабинета министров во время прямой телетрансляции.

Им инкриминировали организацию схемы по закупке топлива по завышенной цене.

В тот же день Кабмин освободил их от занимаемых должностей.

Через три дня Печерский райсуд Киева арестовал Бочковского и Стоецкого на 2 месяца с возможностью выхода под залог в размере 1 млн 182 тыс грн, а 1 апреля они вышли из СИЗО после уплаты залога.

Кроме того, МВД подозревало указанных чиновников в вымогательстве денег и земельных участков.

Приговоров суда в этих делах нет до сих пор.