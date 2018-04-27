Бочковского не пускают на работу: В ГСЧС пояснили почему

Восстановленного в должности Сергея Бочковского не пускают в офис Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Экс-главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского, которого суд восстановил в должности, не пустят в главный офис ГСЧС, поскольку для этого недостаточно судебного решения. Об этом заявил представитель кадрового аппарата службы, сообщает Укринформ .

По словам чиновника, “разрешением на допуск“ Бочковского в админздание может быть не решение суда, а только распоряжение Кабмина о восстановлении экс-главы ГСЧС в должности, которого пока нет.

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В свою очередь адвокат Бочковского Игорь Федоренко утверждает, что для допуска его подзащитного к работе достаточно судебного вердикта, который “восстанавливает его трудовые права“.

Юрист подчеркнул, что с сегодняшнего дня Бочковский должен получать зарплату, а также “компенсацию за те дни, которые он вынужденно не был допущен к работе“. При этом Федоренко отметил, что решение суда обязывает для начала допустить Бочковского к рабочему месту, а вопрос восстановления его в должности “должен решаться позже“.

Тем временем, в МВД заявили, что решение суда о восстановлении Бочковского в должности будут обжаловать в установленном законом порядке.

Напомним, Бочковского пафосно задержали в прямом эфире на заседании Кабинета министров 25 марта 2015 года. 8 октября 2015 года завергилось досудебное расследование, а в марте 2016 Бочковскому зачитали обвинение.

Бочковскому вменяют ряд преступлений: ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 368 "Получение неправомерной выгоды должностным лицом"; ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением"; ч. 1 ст. 366 "Служебный подлог" УК Украины.