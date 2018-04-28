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Поздравила Гитлера: во Львове прошел митинг в поддержку уволенной учительницы

Комментариев: 4
Преподавательница истории утверждает, что все провокация и она не восхваляла фюрера.
На акцию поддержки Марьяны Батюк пришло около 200 жителей района
На акцию поддержки Марьяны Батюк пришло около 200 жителей района
Скриншот из видео

Во Львове 27 апреля, возле местной школы № 100 организовали акцию поддержки учительницы, уволенной за скандальное поздравление Гитлера в Facebook. Педагог одновременно являлась замдиректора по воспитательной работе, она преподавала детям историю, кроме того Батюк является депутатом Львовского городского совета от ВО Свобода.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Поддержать Марьяну Батюк, которая также является депутатом Львовского горсовета от ВО Свобода, вышли более двух сотен жителей львовского микрорайона Рясне-2. В пикете также присутствовали несколько членов партии, на митинге они заявили, что юристы партии обратятся в суд и во время судебных заседаний предоставят доказательства того, что Батюк не писала в сети сообщении об Адольфе Гитлере.

Отметим, что во время акции также начали сбор подписей за отставку директора школы №100 по приказу которого и уволили учителя.

Во Львове прошел митинг в поддержку учительницы, поздрав...
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Напомним, в пятницу 20 апреля на странице Марьяны Батюк в Facebooк в честь 129-летия со дня рождения фюрера появилось скандальное сообщение об Адольфе Гитлере, в котором украинка восхваляла этого “великого“ человека.

Затем Батюк заявляла, что не делала этой публикации, утверждала, что это все провокаци и ее страничку взломали. Но СМИ опубликовали многочисленные скрины ее других публикаций похожей направленности, а также фото с детьми из исторического кружка, с которыми она делает фашистский жест приветствия Зиг Хайль.

Во Львове 24 апреля директор школы №100 вручил Марьяне Батюк приказ об увольнении с работы и трудовую книжку.  

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Теги: Гитлер, Львов, нацизм, учительница, школа, фашизм
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Комментариев (3)
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farfalle    28.04.2018, 15:17
Оценка:  +1
farfalle
Кох: Наша задача заключается в высасывании из Украины всех товаров, которые можно захватить, невзирая на чувства и собственность украинцев
Кох: судьба украинцев — быть рабами немцев, «белыми неграми»
Firstfurion    28.04.2018, 15:15
Оценка:  0
Firstfurion
Баба дура, отмазки тупые, да и насрать на этого Гитлера и восхвалять тоже глупо, пусть гниет в своей могиле, на пару со Сталиным.
Тут в нынешнее время, своих отморозков хватает...
farfalle    28.04.2018, 15:08
Оценка:  +4
farfalle
Перенести бы ее во времени назад, когда гитлеровцы расстреливали и сжигали деревни...
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