Поздравила Гитлера: во Львове прошел митинг в поддержку уволенной учительницы

Преподавательница истории утверждает, что все провокация и она не восхваляла фюрера.

Во Львове 27 апреля, возле местной школы № 100 организовали акцию поддержки учительницы, уволенной за скандальное поздравление Гитлера в Facebook. Педагог одновременно являлась замдиректора по воспитательной работе, она преподавала детям историю, кроме того Батюк является депутатом Львовского городского совета от ВО Свобода.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Поддержать Марьяну Батюк, которая также является депутатом Львовского горсовета от ВО Свобода, вышли более двух сотен жителей львовского микрорайона Рясне-2. В пикете также присутствовали несколько членов партии, на митинге они заявили, что юристы партии обратятся в суд и во время судебных заседаний предоставят доказательства того, что Батюк не писала в сети сообщении об Адольфе Гитлере.

Отметим, что во время акции также начали сбор подписей за отставку директора школы №100 по приказу которого и уволили учителя.

Во Львове прошел митинг в поддержку учительницы, поздрав... 0:00 / 07:25

Напомним, в пятницу 20 апреля на странице Марьяны Батюк в Facebooк в честь 129-летия со дня рождения фюрера появилось скандальное сообщение об Адольфе Гитлере, в котором украинка восхваляла этого “великого“ человека.

Затем Батюк заявляла, что не делала этой публикации, утверждала, что это все провокаци и ее страничку взломали. Но СМИ опубликовали многочисленные скрины ее других публикаций похожей направленности, а также фото с детьми из исторического кружка, с которыми она делает фашистский жест приветствия Зиг Хайль.

Во Львове 24 апреля директор школы №100 вручил Марьяне Батюк приказ об увольнении с работы и трудовую книжку.