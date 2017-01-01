В Чернигове поймали убийцу семейной пары

Женщина зарезала 64-летнего мужчину, его 52-летнюю его жену и ранила их 22-летнюю дочь.

В Чернигове полиция задержала жительницу областного центра, которую подозревают в убийстве супругов, совершенном 27 апреля. Погибшему мужчине было 64 года, а его жене 52. Их 22-летнюю дочь с телесными повреждениями госпитализировали и прооперировали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Информация о резне в одной из многоэтажек Чернигова поступила в полицию ночью 27 апреля. Прибыв на место, правоохранители обнаружили тело мужчины и женщины, а также их раненую дочь.

Читай также: Убийство бизнесмена на Печерске: преступник пойман

“Мужчина лежал на лестничной площадке рядом с квартирой, а женщина - внутри помещения. Тела обоих погибших направлены в морг на проведение судебно-медицинской экспертизы“, - говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские обнаружили орудие преступления.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненно.

Напомним, 27 апреля под Киевом на даче ревнивый муж задушил жену.