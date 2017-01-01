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Брачные аферисты, митинги и ДТП: в Британии предупредили туристов

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В МИД Великобритании рекомендуют избегать посещения Донецкой и Луганской области, а также Крыма.
Британцам советуют проявлять бдительность
Британцам советуют проявлять бдительность
depositphotos.com

Foreign travel advice (МИД Великобритании) назвал самые безопасные страны для туристов. В список вошли Бутан, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия, Швейцария, Чили, Фиджи. Об этом сообщает Страна.

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МИД рекомендует воздержаться от поездок в Донецкую, Луганскую области, а также в Крым. В Киеве чиновники советуют избегать демонстраций.

“Вы должны избегать всех демонстраций и проявлять особую осторожность на публичных собраниях, поскольку даже мирные собрания могут перерасти в столкновения. В Киеве чаще всего демонстрации проходят в районах вокруг Майдана, Верховной Рады и Нацбанка Украины. Вы должны проявлять бдительность на территории всей Украине“, - информируют дипломаты туристов.

Самые безопасные страны для туристов
Самые безопасные страны для туристов
gov.uk

Также они отмечают, что нужно остерегаться ДТП, которые часто происходят в Украине, а также карманных краж и мошенничеств особенно в туристических местах и переполненном транспорте.

МИД рекомендует воздержаться от поездок в Донецкую, Луганскую области, а также в Крым
МИД рекомендует воздержаться от поездок в Донецкую, Луганскую области, а также в Крым
gov.uk

“Не оставляйте документы или деньги в своем автомобиле. Используйте официальные такси. Не оставляйте напитки или пищу без присмотра, поскольку в них могут что-то подсыпать. Остерегайтесь принимать напитки от случайных знакомых. Проявляйте бдительность при знакомствах через интернет из-за брачных аферистов“, - предупреждают туристов.

Ранее сообщалось о том, что Британия проверит визы богатых россиян.

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Теги: украина, британия, туризм
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