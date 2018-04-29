По словам очевидцев, в марше приняли участие от нескольких сотен до почти тысячи человек.

Во Львове прошел марш в честь дивизии СС Галичина

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Во Львове прошел марш в честь дивизии СС Галичина

Во Львове провели марш в честь 75-летия дивизии СС Галичина. Празднование даты основания дивизии вызывает дискуссии. Об этом сообщает ZAXID.NET.

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“В марше приняли участие представители добровольческих батальонов “Азов“, ДУК “ПС“, батальона “ОУН“, батальона “Карпатская Сечь“, батальона “Айдар“, а также ряда общественных организаций“- говорится в сообщении.

Участники марша прошли от памятника Степане Бандере по центральным улицам города к памятнику Тарасу Шевченко. Они несли перед собой баннеры Не погаснет пламя славы, скандируя лозунги СС Галичина - дивизия героев, Берегись чужак, здесь хозяин украинец, Шухевич, Бандера - герои Украины, Украина превыше всего.

Ранее сообщалось о том, что львовскую учительницу уволили за пост о Гитлере.