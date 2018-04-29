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Во Львове прошел марш в честь дивизии СС Галичина

Комментариев: 5
По словам очевидцев, в марше приняли участие от нескольких сотен до почти тысячи человек.
Во Львове прошел марш в честь дивизии СС Галичина
© zaxid.net/Павел Паламарчук
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Во Львове прошел марш в честь дивизии СС Галичина
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Во Львове провели марш в честь 75-летия дивизии СС Галичина. Празднование даты основания дивизии вызывает дискуссии. Об этом сообщает ZAXID.NET.

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“В марше приняли участие представители добровольческих батальонов “Азов“, ДУК “ПС“, батальона “ОУН“, батальона “Карпатская Сечь“, батальона “Айдар“, а также ряда общественных организаций“- говорится в сообщении.

Участники марша прошли от памятника Степане Бандере по центральным улицам города к памятнику Тарасу Шевченко. Они несли перед собой баннеры Не погаснет пламя славы, скандируя лозунги СС Галичина - дивизия героев, Берегись чужак, здесь хозяин украинец, Шухевич, Бандера - герои Украины, Украина превыше всего.

Ранее сообщалось о том, что львовскую учительницу уволили за пост о Гитлере.

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Теги: львов, марш, дивизия галичина
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Комментариев (5)
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realЛунев    29.04.2018, 14:17
Оценка:  -1
realЛунев
Бомбалейло, бомбалейло, в каzапстане возгаранье ватных пердаков!
Drokus    29.04.2018, 14:01
Оценка:  0
Drokus
Какая честь?? Позорище!
shokoladenko    29.04.2018, 14:01
Оценка:  0
shokoladenko
пусть идут нах/й
KADAMPA    29.04.2018, 13:42
Оценка:  -3
KADAMPA
что доказать хотят эти и им подобные?! история уже все доказала - галичина отсосала тогда и отсосет сейчас если нужно будет... и все ведь знают что это ПРАВДА... чего ж хороводы водить как клоуны?
Yzenykkrasavchik    29.04.2018, 13:37
Оценка:  -1
Yzenykkrasavchik
Поклонники нацистов, разве у нас не запрещена законом пропаганда нацизма и коммунизма?
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