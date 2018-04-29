Указанная сумма денег была изъята сотрудниками пограничной службы.

Пограничники задержали украинца, прятавшего в носках 25 тысяч евро

На весь экран Свернуть

Пограничники задержали украинца, прятавшего в носках 25 тысяч евро

Пограничники Харьковской области задержали мужчину, пытавшегося незаконно переести 25 тысяч евро. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Читай также: На Донбассе задержали иностранца с деньгами в сумке

“В пункт пропуска для автомобильного сообщения Гоптовка на вход в Украину прибыл 56-летний украинец. Во время погранично-таможенного оформления пограничники Харьковского отряда обратили внимание на нервозность гражданина, поэтому было принято решение провести углубленный осмотр“, - говорится в сообщении.

В ходе осмотра пограничники обнаружили 25 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что украинец пытался вывезти крупную сумму денег в коробках из-под конфет.