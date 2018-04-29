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Пограничники задержали украинца, прятавшего в носках 25 тысяч евро

Комментариев: 2
Указанная сумма денег была изъята сотрудниками пограничной службы.
Пограничники задержали украинца, прятавшего в носках 25 тысяч евро
© dpsu.gov.ua
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Пограничники задержали украинца, прятавшего в носках 25 тысяч евро
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Пограничники Харьковской области задержали мужчину, пытавшегося незаконно переести 25 тысяч евро. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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“В пункт пропуска для автомобильного сообщения Гоптовка на вход в Украину прибыл 56-летний украинец. Во время погранично-таможенного оформления пограничники Харьковского отряда обратили внимание на нервозность гражданина, поэтому было принято решение провести углубленный осмотр“, - говорится в сообщении.

В ходе осмотра пограничники обнаружили 25 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что украинец пытался вывезти крупную сумму денег в коробках из-под конфет.

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Теги: граница, носки, евро
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Комментариев (2)
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MrSergiy_    29.04.2018, 14:07
Оценка:  -1
MrSergiy_
Свобода, демократия... Пустые слова. За каждую копейку наличности ты должен отчитаться, любой безграмотный мент может остановить и обшмонать тебя, любой недоправитель может затеять войну и отправить тебя подыхать. За свободу и демократию...
Drokus    29.04.2018, 13:53
Оценка:  -1
Drokus
Кто-то теперь купит себе новую машину)
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