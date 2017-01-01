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В Одессе обстреляли авто, в котором ехала семья с ребенком

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Злоумышленники применили пистолет.
Стрельбу по авто, в качестве "развлечения", устроила пьяная компания
Стрельбу по авто, в качестве "развлечения", устроила пьяная компания
od.npu.gov.ua

В Одессе произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. полиция расследует обстрел автомобиля, в котором ехала семья с маленьким ребенком.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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В полицию обратился одессит, который заявил о том, что на одной из улиц города во время движения в его автомобиль, в котором также находились жена и малолетний ребенок, были произведены выстрелы. При осмотре корпуса авто он обнаружил отверстия от пуль.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, кинологи и бойцы батальона полиции особого назначения.

Вскоре удалось установить злоумышленников. 

“Как оказалось, группа мужчин отдыхала в доме рядом с местом происшествия. Очевидно, в качестве развлечения они стали стрелять по автомобилям, которые проезжали мимо“, - отметили в полиции.

В процессе осмотра домовладения правоохранители обнаружили  и изъяли три единицы оружия, среди которых был боевой пистолет Макарова, два магазина и 9 боевых патронов к нему, а также револьвер и пистолет иностранного производства калибра 5,6 мм. Все изъятое будет направлено на экспертизу.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганства и незаконного обращения с с оружием.

Как сообщалось, 1 мая в Одессе убили американского священника.

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Теги: стрельба, авто, Одесса, пистолет, полиция
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