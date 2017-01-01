В Одессе ранили активиста: стрелявшие задержаны

Правоохранителям удалось задержать нападавших.

Случившееся квалифицировали как покушение на умышленное убийство dumskaya.net

В Одессе на Сегедской улице 1 мая около 10 утра 23-летний парень, известный местный активист С. получил огнестрельное ранение в шею. Позже удалось задержать злоумышленников.

Об этом сообщает местное издание Думская.

Как уточнили в полиции, преступник стрелял из переделанного под травматические боеприпасы газового пистолета, оружие нелегальное.

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Пострадавший ранен в шею, но его жизни ничего не угрожает. Он сумел задержать одного из нападавших, второму удалось скрыться. Полиция обнаружила автомобиль, на котором прибыли стрелки.

Случившееся квалифицировали как покушение на умышленное убийство.

“Второй нападавший тоже задержан, сообщил начальник ГУНП Дмитрий Головин. Один из стрелков ранее был судим за разбойное нападение“, - отмечает издание.

Активист получил ранение в шею dumskaya.net

Как сообщалось 1 мая, в Одессе убили американского священника.