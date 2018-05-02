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В Умани сумасшедший убил кирпичом двух человек

Комментариев: 1
Человек с психическим расстройством бросался на всех без разбору с кирпичом. Два человека погибли.
Полиция реагировала на вызов со значительной задержкой, сообщили СМИ
Полиция реагировала на вызов со значительной задержкой, сообщили СМИ
УНИАН

Во вторник, 2 мая, в первой половине дня в Умани душевнобольной избил до смерти двух человек – мужчину и женщину. Об этом сообщает Hromadske.Uman со ссылкой на собственные источники.  

Как пишет издание, неуравновешенный агрессивный мужчина двигался от Софиевки к центральному рынку, бросаясь на прохожих. Он бил всех без разбора. В районе рынка, он напал на мужчину, который впоследствии скончался

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Злоумышленника задержали прохожие.  В обоих случаях гибели людей полиция реагировала на вызов со значительной задержкой. Также непонятно, как удалось злоумышленнику пройти через весь город, не попав в поле зрения правоохранителей.

В полиции сообщили, что местный житель с психическим расстройством около 07:00 убил женщину в гостинице Дружба, после чего вышел на улицу и напал с кирпичом на пятерых человек.

Потерпевших забрали в больницу.

По данным фактам возбуждены уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и пять уголовных производств по ч.2 ст.15 и ч.1 ст. 115 УК (покушение на убийство). Полиция выясняет подробности происшествия. 

Напомним, 9 апреля в России сумасшедший избил до смерти 70-летнего охранника мечети. 

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Теги: Умань, сумасшедший, избил до смерти, избиение, убийство, криминал
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Комментариев (1)
realМовчанюк    02.05.2018, 12:11
Оценка:  +3
realМовчанюк
Вот тут как раз полиции и надо было пристрелить негодяя, даже "чокнутого"!
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