В Херсонской области повесился еще один полицейский

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Причины суицида пока не известны depositphotos.com

На автостанции в Херсонской области нашли тело работника местного отделения полиции, который покончил жизнь самоубийством путем повешения.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП Херсонской области.

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“Утром в дежурную часть Новотроицкого отделения полиции поступило сообщение об обнаружении вблизи автостанции тела молодого человека, который покончил жизнь самоубийством путем повешения“, - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила личность мужчины, им оказался работник местного отделения полиции. Назначено проведение служебного расследования. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось 29 апреля, в Херсонской области в собственном доме нашли мертвым начальника Горностаевского районного отдела полиции Руслана Бабича.