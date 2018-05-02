Ответ будет жестким и неотвратимым: Наев пригрозил оккупантам

По мнению командующего Операцией объединенных сил, выполнение Минских договоренностей не лишает Объединенные силы права на самозащиту.

Командующий Операцией объединенных сил на Донбассе Сергей Наев заявил, что сейчас перед силами поставлена задача прекратить обстрелы со стороны российских оккупантов и проявить жесткую реакцию на нарушения перемирия.

Об этом он сказал во время брифинга по случаю начала ООС, передает Еспресо.TV.

“Граждане, которые с оружием в руках защищают Родину от вражеской агрессии, это сокровище Украины, всего ее народа, их жизни должны цениться прежде всего. Именно поэтому для меня, как для командующего, одной из главных задач является прекращение безнаказанных обстрелов украинских позиций, которые приводят к гибели наших солдат. Ответ на такие провокации будет жестким и неотвратимым“, - сказал генерал.

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Командующий ООС подчеркнул, что соблюдение Минских соглашений не означает отказа украинских военных от самозащиты.

“Мы исходим из того, что выполнение Минских договоренностей не лишает Объединенные силы права на самозащиту - то есть на защиту от огня и реагирования на действия террористов всеми доступными способами. Военная деятельность будет сопровождаться апробацией и дальнейшим внедрением элементов новейших автоматизированных систем управления войсками“, - добавил Наев.

Командующий ООС также назвал обстрелы со стороны оккупантов актом убийства, поскольку украинская армия сейчас придерживается условий перемирия.

“Мы не будем мириться с системными обстрелами, которые противник проводит против украинских позиций, нарушая все возможные договоренности и объявленное перемирие. В результате этих обстрелов почти ежедневно гибнут или получают ранения наши люди, украинские военные, обездоленными остаются украинские семьи. Такие односторонние обстрелы со стороны российских оккупационных сил являются актом убийства, ведь мы придерживаемся мирных договоренностей, а наш противник ими откровенно пренебрегает“, - сказал Наев.

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Напомним, 30 апреля на Донбассе официально завершилась антитеррористическая операция, которую переформатировали в операцию Объединенных сил. А война тем временем продолжается, страдают мирные жители, гибнут защитники Украины.