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В Сумах избили и ограбили полицейского

Комментариев: 1
На полицейского напали, когда он шел домой. Его избили, а потом отобрали личные вещи.
Предварительно у полицейского перелом челюсти, носа и сотрясение мозга
Предварительно у полицейского перелом челюсти, носа и сотрясение мозга
profidom.com.ua

В Сумах совершено разбойное нападение на работника полиции, сообщает в среду, 2 мая, местное издание Данкор.

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“Преступление было совершено 30 апреля около 2.30 ночи на ул.Прокофьева возле дома №24. Сотрудник полиции возвращался домой. Не дошел буквально 300 метров, как сзади на него напали трое и начали бить по голове. По предварительным данным, у полицейского перелом челюсти, носа и сотрясение мозга“, - говорится в сообщении.

Злоумышленники отобрали у полицейского отобрали личные вещи - ключи от квартиры, машины, часы, сумку, телефон, кошелек, после чего сбежали.

Полицейский сам добрался домой и набрал 102. Он описал автомобиль, на котором перемещались злоумышленники. Выехавший на поиски наряд остановил похожую машину и задержал водителя. В авто он был один. Личности двух других нападавших устанавливают.

Задержанному уже предъявили подозрение по статье о разбое.

Напомним, 13 апреля стало известно, что в Чернигове на полицейского напали трое пьяных, и в ходе драки один из нападавших погиб.

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Теги: полиция, преступление, нападение, Сумы, Сумская область, разбой, полицейский
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Комментариев (1)
Sonmor    02.05.2018, 15:57
Оценка:  +1
Sonmor
А ГДЕ ПЛАН ПЕРЕХВАТ, ВСЕ ДЕЛА ?? )))
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