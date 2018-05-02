"Нам там нечего делать" - СНБО за прекращение участия в СНГ

Совет национальной безопасности и обороны поддержал выход Украины из координационных органов Содружества независимых государств. Теперь решение должен принять парламент.

Совет национальной безопасности и обороны поддержал выход Украины из координационных органов Содружества независимых государств.

На заседании СНБО президент Петр Порошенко заявил, что участие в таких органах больше не имеет смысла.

Он напомнил, что Украина, в отличие, например, от Грузии, никогда не была именно членом СНГ.

“Нам нельзя выйти из того (объединения - .), куда Украина никогда не входила. Но мы прекращаем участие в координационных органах СНГ. МИД проанализировал, проинформировал правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных соглашений. Мы будем очень тщательно прорабатывать эти позиции, но Украина больше не будет участвовать ни в каких координационных органах СНГ“, - цитирует заявление президента его пресс-служба.

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Он поручил министру иностранных дел Павлу Климкину подготовить предложения об отзыве представителей Украины из этих органов.

“В течение недели внести мне предложения об отзыве всех наших представителей из Минска, из координационных органов СНГ. В условиях, когда действия координируются страной-агрессором, - нам там нечего делать“, - сказал он.

Он также пояснил, что теперь это решение должна принять Верховная Рада.

Украина не подписала в 1993 году устав СНГ, поэтому не является государством-членом Содружества, но имеет статус государства-основателя и государства-участника.

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Напомним, что содружество было создано в 1991 году как хозяйственный, политический и экономический союз Беларуси, России и Украины. Позже к организации присоединились еще восемь бывших советских республик - Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В 1993 году к СНГ присоединилась Грузия, однако в 2009 году она вышла из организации. Также из СНГ вышел Туркменистан.