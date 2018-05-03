Россия массово останавливает иностранные суда, следующие в Украину - Госпогранслужба

Некоторые корабли осматривают по нескольку раз.

Россия массово останавливает и осматривает иностранные суда, направляющиеся в Украину. Об этом в четверг, 3 мая, сообщил сайт Госпогранслужбы Украины. По информации пограничников, останавливать корабли для досмотра страна-агрессор начала с 30 апреля.

Так, 30 апреля, во время оформления в Мариупольском порту теплохода (среди членов экипажа - граждане Турции, Грузии, Египта, Нигерии), следовавшее по маршруту Греция (Чиос) - Украина (Мариуполь), судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено пограничным судном ФСБ РФ. Оккупантами был осуществлен осмотр судна и проведена идентификация членов суднокоманды. Замечаний со стороны оккупантов не последовало.

Соответствующий документ опубликован на сайте Госпогранслужбы dpsu.gov.ua

В тот же день таким же образом был остановлен теплоход, следовавший по маршруту Израиль (Ашдод) - Украина (Мариуполь), с украинским экипажем. На следующий день россияне остановили теплоход под флагом Болгарии (среди экипажа - граждане Болгарии), направляющегося по маршруту Италия (Ногаро) - Украина (Мариуполь).

Читай также: Москва вновь пригрозила Киеву из-за экипажа Норда

Некоторые суда проверяют по несколько раз. Так, во время оформления теплохода под флагом Мальты (среди экипажа: 16 граждан Украины и 2 гражданина Турции), направляющегося по маршруту Италия (Монфальконе) - Украина (Мариуполь), судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено таким же образом, а уже во время следования судна рекомендованным курсом в Азовском море оно снова было остановлено оккупантами.

Читай также: Российским суднам хотят запретить заходить во внутренние воды Украины

Накануне Россия остановила судно под флагом Панамы (команда судна включала в себя граждан Турции и Грузии), следовавшее по маршруту Италия (Маргера) - Украина (Мариуполь).

В Госпогранслужбе отметили, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины.

Напомним, 2 мая сообшалось, что за месяц в порты Крыма зашли 26 судов. Грузовые корабли осуществили 66 заходов в порты и терминалы Севастополя, Феодосии и Керчи. Все они были под флагами Российской Федерации.