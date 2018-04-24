Российским суднам хотят запретить заходить во внутренние воды Украины

Заместитель министра инфраструктуры считает недопустимым, что корабли страны-агрессора ходят по рекам Украины.

В Украине намерены запретить заходить российским судам во внутренние воды страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Соответствующее обращение Мининфраструктуры планирует отправить в Совет национальной безопасности и обороны.

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“Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины”, - сказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

По словам чиновника, в МИД были переданы материалы санкционного списка для дальнейшего добавления к международному иску. Он также подчеркнул, что необходимо усилить взаимодействие между всеми ведомствами.

“Нам необходимо максимально усилить меры по выявлению несанкционированных судозаходов в закрытые порты Крыма и привлечения к ответственности. Министерство инфраструктуры проведет анализ судов - нарушителей по странам-флагами и судовладельцев, с последующим принятием мер в отношении таких нарушителей”, - заявил замминистра.

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Напомним, 10 апреля украинский суд арестовал российское судно, которое вело незаконную добычу песка в аннексированном Крыму для строительства Керченского моста. Позднее, 11 апреля, в РФ заявил, что судно судно не перевозило песок, так как на стройке моста нет необходимости в песке.