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Новый пожар в Балаклее: к тушению склада приступили вертолеты

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Дороги в Балаклее, где рвутся снаряды, начала перекрывать полиция. Люди пытаются покинуть город.
Снаряды взрываются каждые 10-15 секунд
Снаряды взрываются каждые 10-15 секунд
hromadske.kharkiv.ua

К ликвидации пожара на складе боеприпасов в Балаклее (Харьковская область) привлекли вертолеты, снаряды взрываются каждые 10-15 секунд. Об этом сообщает Громадское Харьков.

По данным местных СМИ, жители у которых есть собственный транспорт пытаются покинуть город.

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В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области информируют, что на данный момент сообщений о разрушениях и пострадавших нет.

В связи с чрезвычайной ситуацией по тревоге поднят весь личный состав полиции Балаклейского района. Для обеспечения охраны порядка в Балаклее в круглосуточном режиме разработан расчет сил и средств.

“Для перекрытия дорог задействованы силы местной полиции, расставлены блокпосты на подъезде к военному городку“, - говорится в сообщении.

Вся полиция района поднята по тревоге
Вся полиция района поднята по тревоге
facebook.com/police.kharkov

Напомним, 3 мая в Балаклее начались взрывы боеприпасов на складах ВСУ. Объявлена частичная эвакуация.

Около года назад, 23 марта 2017-ого, в районе Балаклеи в Харьковской области вспыхнул пожар на крупнейших в Украине складах боеприпасов (125 мм для танков, 122 и 152 для артиллерии). Тогда эвакуировали жителей из 10-километровой зоны поражения. 

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Теги: Балаклея, склад, боеприпасы, пожар, полиция, вертолеты
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