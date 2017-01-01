Новый пожар в Балаклее: к тушению склада приступили вертолеты

Дороги в Балаклее, где рвутся снаряды, начала перекрывать полиция. Люди пытаются покинуть город.

К ликвидации пожара на складе боеприпасов в Балаклее (Харьковская область) привлекли вертолеты, снаряды взрываются каждые 10-15 секунд. Об этом сообщает Громадское Харьков.

По данным местных СМИ, жители у которых есть собственный транспорт пытаются покинуть город.

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В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области информируют, что на данный момент сообщений о разрушениях и пострадавших нет.

В связи с чрезвычайной ситуацией по тревоге поднят весь личный состав полиции Балаклейского района. Для обеспечения охраны порядка в Балаклее в круглосуточном режиме разработан расчет сил и средств.

“Для перекрытия дорог задействованы силы местной полиции, расставлены блокпосты на подъезде к военному городку“, - говорится в сообщении.

Вся полиция района поднята по тревоге facebook.com/police.kharkov

Напомним, 3 мая в Балаклее начались взрывы боеприпасов на складах ВСУ. Объявлена частичная эвакуация.

Около года назад, 23 марта 2017-ого, в районе Балаклеи в Харьковской области вспыхнул пожар на крупнейших в Украине складах боеприпасов (125 мм для танков, 122 и 152 для артиллерии). Тогда эвакуировали жителей из 10-километровой зоны поражения.