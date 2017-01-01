Под Киевом грузчик обклеился краденным товаром

Сотрудник склада крал все подряд. В итоге он попался полиции, в содеянном мужчина сознался.

Сигареты, гель для душа, корица, шариковые ручки, игрушки, медицинский пластырь, корм для кошек и виски. В целом - товары на сумму около трех тысяч гривен пытался вынести на себе грузчик одного из складов Броварского района. 44-летнего работника на горячем задержала охрана предприятия и вызвала полицию. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщил сайт полиции.

Грузчик пытался вынести награбленное на себе kv.npu.gov.ua

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Мужчина в содеянном сознался. Оказывается, краденое он постепенно составлял в рабочий шкафчик. На этот раз с помощью скотча примотал чужое добро на себя и хотел пройти мимо охранников. Попытка оказалась неудачной.

Грузчик пытался вынести награбленное на себе kv.npu.gov.ua

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от крупного штрафа до трех лет лишения свободы.

Напомним, 4 мая в Киеве вор спрыгнул с третьего этажа, пытаясь скрыться от полиции.