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В Крыму продавщицы будут носить пилотки - СМИ

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Акция, в которой, по предварительным данным, примут участие десятки тысяч человек, стартует 5 мая.
Сотрудницы крымских магазинов будут обслуживать покупателей в пилотках
Сотрудницы крымских магазинов будут обслуживать покупателей в пилотках
voenpro.ru

Сотрудницы крымских магазинов с 5 мая будут обслуживать покупателей в головных уборах - пилотках цвета "хаки". Об этом в пятницу, 4 мая, сообщают Вести.

По данным СМИ, акция негласно стартует 5 мая, под нее попадут все работницы крымской торговой сферы, а их насчитывается несколько десятков тысяч.

Один из администраторов магазина рассказал, что распоряжение в рамках рекомендации поступило из городского управления торговли. Однако, что насколько ему известно, инициативу поддерживают все.

Ранее в российском Сургуте накануне празднования Дня Победы в торговых точках появились тапочки с изображением воинов Второй мировой войны.

 

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Теги: Крым, бизнес, одежда, продажа, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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