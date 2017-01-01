Боевики уничтожили авто с гуманитарной помощью - ООС

Обстрел велся предположительно со стороны терминала Донецкого аэропорта.

Возле поселка Опытное Донецкой области 4 мая боевики уничтожили автомобиль общественной организации Христианская служба спасения, который перевозил гуманитарную помощь из Авдеевки нуждающимся местным жителям и военным.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

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“Примерно в 16:20 во время обстрела со стороны НВФ (предположительно со стороны терминала Донецкого аэропорта) в районе населенного пункта Опытное Ясиноватского района Донецкой области, было уничтожено гражданский автомобиль Nissan Тerrano, принадлежащего ОО Христианская служба спасения“, - говорится в сообщении.

Когда автомобиль остановился для разгрузки гуманитарной помощи, то водитель и пассажиры, стоявшие неподалеку от машины, услышали шипение и увидели ракету, которая летела на авто.

“В результате попадания ракеты (предположительно выпущенной с ПТУР) гражданский автомобиль вместе с имуществом был уничтожен“, - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что волонтеров эвакуировали в Авдеевки. Предварительно установлено, что представители общественной организации не пострадали.

Представители общественной организации не пострадали FACEBOOK/OLEKSANDR PAVLIUK

Как сообщалось 5 мая, на Донбассе из артиллерии обстреляли жилые дома Зайцево.