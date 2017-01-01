В Днепре двое хайлайнеров установили рекорд Украины

Спортсмены прошли без падений 63 метра на высоте 94 метра.

В Днепре двое спортсменов-хайлайнеров прошлись босиком по веревке, натянутой на высоте 94 метра. Для Украины это абсолютный рекорд – самая большая высота, взятая канатоходцами. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщила ТСН.

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Канат был натянут между крышами двух башен 28-этажных домов в центре Днепра. Двое спортсменов – Константин Карноза и Станислав Панюта прошли без падений все 63 метра стропы.

Рекорд был зафиксирован Днепропетровской ассоциацией экстремальных видов спорта.

Напомним, на киевском велотреке со дня открытия установлено три рекорда - об этом сообщалось 27 февраля.

Также напомним о еще одном рекорде - кулинарном, установленном 15-летней школьницей из Львова. Девочка приготовила самый маленький в стране тортик и попала в Книгу рекордов Украины.

Еще один рекорд Украины был зафиксирован в июле 2017 года - на Херсонщине вырастили портрет Тараса Шевченко из риса, площадью 1360 квадратных метра.