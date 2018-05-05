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На Крымском мосту ОУН обещает устроить "Смерть России"

Комментариев: 7
ОУН хочет проводить различные акции на Керченском мосту.
Коханивский готов устроить "Смерть России"
Коханивский готов устроить "Смерть России"
УНИАН

Общественная организация Добровольческое движение ОУН готова проводить на Крымском мосту различные акции.  В том числе, глава ОУН  Николай Коханивский заявил, что на мосту может появиться даже плакат “Смерть России“. Об этом в четверг, 3 мая, рассказал Обозреватель.

Коханивский подчеркнул, что “Смерть России“ на сегодняшний день является самым актуальным лозунгом.

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“Это сатанинское образование - Россия - должно исчезнуть. Вместо этого должны возникнуть несколько отдельных стран - например, Татарстан, Башкирия, республика Сибирь, республика Урал. А Россия - как раковая опухоль. Ее надо удалять“, - заявил он.

Российские оккупанты отреагировали на заявление Коханивского, отметив, что силовики отчитались о готовности к любым провокациям.

“Охрану Крымского моста обеспечивают Пограничная служба, подразделения Росгвардии и ФСБ. Заявления о подобных провокациях постоянно мониторятся, на них реагируют. Опасаться не нужно, любые провокации на Крымском мосту будут пресечены. Крымский мост и его пользователи в полной безопасности“, - передало издание слова секретаря “крымского подразделения Росгвардии“ Владимира Попова.

Напомним, 4 мая сообщалось, что на 9 мая ОУН анонсировала акцию “Смертный полк“ в Киеве, чтобы помешать акции “Бессмертный Полк“

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Теги: ОУН, Крымский мост, Керченский мост, акция, Смерть России
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Комментариев (8)
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Конфузий    05.05.2018, 16:15
Оценка:  0
Конфузий
Да зачем? Россияне сами сделают этот мост "мостом смерти". Если верить их первоначальным заявленияе, движение по нему уже открыто. А по факту - еще на начав движение, его уже поставили на ремонт. Т.е мост как бы есть, но его и как бы и нет.
Doriаn_    05.05.2018, 15:52
Оценка:  +2
Doriаn_
Крымский мост уже всеь в трещинах. Его открытие отложили на год, что бы замазать все что уже рухнуло. Долго это рукожопое строение не простоит.
vanquish70    05.05.2018, 15:22
Оценка:  +1
vanquish70
Дурачок, что с него - возьмешь !
Кырмызы_вэ_бейаз    05.05.2018, 15:32
Оценка:  +3
Кырмызы_вэ_бейаз
Дурачок, дурачок, а из тюрьмы его уже в пятый раз выпускают без последствий для него! Значит, этот "дурачок" гавкает по чьему то приказу сверху!
Конфузий    05.05.2018, 16:12
Оценка:  0
Конфузий
Вероятнее всего его фамилия происходит от Коган.
НочьБобра    05.05.2018, 16:04
Оценка:  0
НочьБобра
vanquish70 - от вас никто ничего такого и не ждет на вашей россии. Хотя самокритика - это похвально.
direktor_b    05.05.2018, 15:08
Оценка:  0
direktor_b
Кохановский по дибильным заявлениям решил переплюнул Захарченко...
Doriаn_    05.05.2018, 15:50
Оценка:  0
Doriаn_
Коханивский просто прикольно тролит рассейских оккупантов.
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