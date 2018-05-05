На Крымском мосту ОУН обещает устроить "Смерть России"

ОУН хочет проводить различные акции на Керченском мосту.

Общественная организация Добровольческое движение ОУН готова проводить на Крымском мосту различные акции. В том числе, глава ОУН Николай Коханивский заявил, что на мосту может появиться даже плакат “Смерть России“. Об этом в четверг, 3 мая, рассказал Обозреватель.

Коханивский подчеркнул, что “Смерть России“ на сегодняшний день является самым актуальным лозунгом.

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“Это сатанинское образование - Россия - должно исчезнуть. Вместо этого должны возникнуть несколько отдельных стран - например, Татарстан, Башкирия, республика Сибирь, республика Урал. А Россия - как раковая опухоль. Ее надо удалять“, - заявил он.

Российские оккупанты отреагировали на заявление Коханивского, отметив, что силовики отчитались о готовности к любым провокациям.

“Охрану Крымского моста обеспечивают Пограничная служба, подразделения Росгвардии и ФСБ. Заявления о подобных провокациях постоянно мониторятся, на них реагируют. Опасаться не нужно, любые провокации на Крымском мосту будут пресечены. Крымский мост и его пользователи в полной безопасности“, - передало издание слова секретаря “крымского подразделения Росгвардии“ Владимира Попова.

Напомним, 4 мая сообщалось, что на 9 мая ОУН анонсировала акцию “Смертный полк“ в Киеве, чтобы помешать акции “Бессмертный Полк“