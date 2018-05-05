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Вятрович показал документ КГБ о сотрудничестве сионистов и ОУН

Комментариев: 1
С ОУН якобы сотрудничали сионисты из США.
Вятрович опубликовал лишь одну страницу
Вятрович опубликовал лишь одну страницу
УНИАН

Владимир Вятрович, который является главой Института национальной памяти, опубликовал, как он утверждает, архивный документ КГБ о сотрудничестве сионистских организаций с организацией украинских националистов.

Соответствующий документ он выложил на странице в Facebook.

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Согласно документу, в 1968 году, “главари сионистских организаций Нью-Йорка“ планировали позитивно осветить деятельность ОУН в “мировой прессе“. 

Указывается, что взамен от ОУН требовалось организовать диверсии военных заводах и коммуникациях СССР.

От ОУН требовалось организовать диверсии
От ОУН требовалось организовать диверсии
facebook.com/volodymyr.viatrovych

Стоит отметить, что в документе КГБ не говорится о каком-либо реальном сотрудничестве или фактически осуществленных действиях в “мировой прессе“ или на военных заводах.

Напомним, 4 мая полиция открыла уголовное производство по факту антисемитских высказываний лидера одесской ячейки Правого сектора Татьяны Сойкиной.

Ранее, 26 апреля Вятрович назвал обращение 56 конгрессменов США в Госдеп США, которые обвинили украинскую власть в прославлении нацизма, “смешением некомпетентности и сознательного искажения информации“.

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Теги: Вятрович, Институт нацпамяти, КГБ, ОУН, сионисты, документ
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Комментариев (1)
Ivan_Sirko    05.05.2018, 10:45
Оценка:  +2
Ivan_Sirko
Тяжеловато было правильно сформулировать деятельность вятровича и его, прости Господи, института., но он сам подсказал - ...смешением некомпетентности и сознательного искажения информации...
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