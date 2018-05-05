Вятрович показал документ КГБ о сотрудничестве сионистов и ОУН

С ОУН якобы сотрудничали сионисты из США.

Владимир Вятрович, который является главой Института национальной памяти, опубликовал, как он утверждает, архивный документ КГБ о сотрудничестве сионистских организаций с организацией украинских националистов.

Соответствующий документ он выложил на странице в Facebook.

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Согласно документу, в 1968 году, “главари сионистских организаций Нью-Йорка“ планировали позитивно осветить деятельность ОУН в “мировой прессе“.

Указывается, что взамен от ОУН требовалось организовать диверсии военных заводах и коммуникациях СССР.

От ОУН требовалось организовать диверсии facebook.com/volodymyr.viatrovych

Стоит отметить, что в документе КГБ не говорится о каком-либо реальном сотрудничестве или фактически осуществленных действиях в “мировой прессе“ или на военных заводах.

Напомним, 4 мая полиция открыла уголовное производство по факту антисемитских высказываний лидера одесской ячейки Правого сектора Татьяны Сойкиной.

Ранее, 26 апреля Вятрович назвал обращение 56 конгрессменов США в Госдеп США, которые обвинили украинскую власть в прославлении нацизма, “смешением некомпетентности и сознательного искажения информации“.