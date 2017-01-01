В Киеве на три дня ограничат движение по Южному мосту

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам из-за ремонта Южного мостового перехода.

В столице ограничат движение по Южному мосту Скриншот с видео

В связи с проведением ремонтных работ в Киеве на Южном мосту частично ограничат движение в течение трех дней.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодор.

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“В связи с выполнением работ по ремонту дорожного ограждения на эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения“, - говорится в сообщении.

Так движение будет ограничено в следующие дни:

• с 21:00 7 мая до 07:00 8 мая;

• с 21:00 8 мая до 07:00 9 мая;

• с 21:00 9 мая до 07:00 10 мая.

Коммунальная корпорация Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как сообщалось 1 мая, в Киеве началась подготовка реконструкции Шулявского моста.