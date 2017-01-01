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В Киеве на три дня ограничат движение по Южному мосту

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Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам из-за ремонта Южного мостового перехода.
В столице ограничат движение по Южному мосту
В столице ограничат движение по Южному мосту
Скриншот с видео

В связи с проведением ремонтных работ в Киеве на Южном мосту частично ограничат движение в течение трех дней.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодор.

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“В связи с выполнением работ по ремонту дорожного ограждения на эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения“, - говорится в сообщении.

Так движение будет ограничено в следующие дни:

•       с 21:00 7 мая до 07:00 8 мая;

•       с 21:00 8 мая до 07:00 9 мая;

•       с 21:00 9 мая до 07:00 10 мая.

Коммунальная корпорация Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как сообщалось 1 мая, в Киеве началась подготовка реконструкции Шулявского моста.

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Теги: мост, Киев, транспорт, проезд, Киевавтодор
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