В Киеве на три дня ограничат движение по Южному мосту
В связи с проведением ремонтных работ в Киеве на Южном мосту частично ограничат движение в течение трех дней.
Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодор.
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“В связи с выполнением работ по ремонту дорожного ограждения на эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения“, - говорится в сообщении.
Так движение будет ограничено в следующие дни:
• с 21:00 7 мая до 07:00 8 мая;
• с 21:00 8 мая до 07:00 9 мая;
• с 21:00 9 мая до 07:00 10 мая.
Коммунальная корпорация Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Как сообщалось 1 мая, в Киеве началась подготовка реконструкции Шулявского моста.