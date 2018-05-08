Полторак назвал потери армии с начала АТО

За четыре года вооруженного конфликта на востоке Украины 938 бойца погибли от причин, не связанных с боевыми действиями.

Полторак рассказал о потерях ВСУ за четыре года EPA/UPG

С начала боевых действий на Донбассе потери Вооруженных сил Украины составили 3 тысячи 332 человека. Об этом во вторник, 8 мая, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью Обозревателю.

“С начала агрессии ВСУ потеряли 3 332 человека, из них боевые потери - это 2 394 лица, и 938 - небоевые потери“, - сказал он.

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Министр обороны также назвал основные причины небоевых потерь.

“Хочу отметить, что причины небоевых потерь различны. Начиная от болезней, дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил безопасности… суицида, к сожалению, такое явление тоже есть, употребление спиртных напитков“, - сообщил Полторак.

В апреле Полторак дал интервью, в котором отметил, что в украинской армии до сих пор есть военнослужащие, которые считают Россию братской страной.

Как сообщалось, в 2017 году небоевые потери ВСУ составили 98 человек. Кроме этого, травмы во время небоевой обстановки в зоне проведения АТО в 2017 году получили 178 бойцов.