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Полторак назвал потери армии с начала АТО

Спецтема: Война на Донбассе
Комментариев: 1
За четыре года вооруженного конфликта на востоке Украины 938 бойца погибли от причин, не связанных с боевыми действиями.
Полторак рассказал о потерях ВСУ за четыре года
Полторак рассказал о потерях ВСУ за четыре года
EPA/UPG

С начала боевых действий на Донбассе потери Вооруженных сил Украины составили 3 тысячи 332 человека. Об этом во вторник, 8 мая, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью Обозревателю.

“С начала агрессии ВСУ потеряли 3 332 человека, из них боевые потери - это 2 394 лица, и 938 - небоевые потери“, - сказал он.

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Министр обороны также назвал основные причины небоевых потерь.

“Хочу отметить, что причины небоевых потерь различны. Начиная от болезней, дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил безопасности… суицида, к сожалению, такое явление тоже есть, употребление спиртных напитков“, - сообщил Полторак.

В апреле Полторак дал интервью, в котором отметил, что в украинской армии до сих пор есть военнослужащие, которые считают Россию братской страной.

Как сообщалось, в 2017 году небоевые потери ВСУ составили 98 человек. Кроме этого, травмы во время небоевой обстановки в зоне проведения АТО в 2017 году получили 178 бойцов.

 

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Теги: армия и вооружение, Минобороны, военные, ВСУ, Полторак, потери
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Комментариев (2)
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freedom3000    08.05.2018, 11:50
Оценка:  +2
freedom3000
Из 2394 ,934 не боевых потерь .. А потом пишут у нас самая крутая Армия в Европе у нас каждый третий солдат умирает по пьянке .. Такую армию не победить , она сама себя победит.
diver117    08.05.2018, 12:30
Оценка:  0
diver117
Боевые потери только на Донбассе, там где отнюдь не вся армия страны.
А небоевые берутся по всей армии в целом, которая в несколько раз больше контингента, расположенного на Донбассе.
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