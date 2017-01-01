Под Одессой грабитель убил 94-летнего ветерана ради двух пиджаков

Преступник был в состоянии наркотического опьянения.

Наркоман убил последнего в селе фронтовика 1924 года рождения facebook.com/gunp.odessa

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В селе Вольное Белгород-Днестровского района Одесской области произошло жестокое убийство - на накануне Дня победы с целью ограбления наркоман забрался в дом ветерана и забил его до смерти.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Трагедия произошла 6 мая около 22:00. 34-летний безработный житель соседнего села Софиевка, находясь в состоянии наркотического опьянения, забрался в дом 94-летнего ветерана с целью ограбления.

“Молодой человек до смерти забил 93-летнего дедушку, пытаясь отобрать у него два пиджака“, - отметили в полиции

Пострадавшего доставили в больницу, однако от полученных травм пожилой мужчина скончался, не приходя в сознание.

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Полицейские установили местонахождение злоумышленника, той же ночью задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и доставили в измаильский изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 п. 6 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Преступнику грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось в феврале в Белой Церкви наркоман убил свою дочь -раздражал плач, девочке не было и двух лет.