Порошенко: У РФ войну выиграл Сталин, у нас – народ

По словам президента Петра Порошенко, "несколько поколений украинцев выросли на тщательно отретушированной версии Великой Отечественной войны".

До 22 июня 1941 года на различных фронтах Второй мировой погибло около 100 тысяч украинцев. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления на Первой минуте мира вечером 8 мая, передает пресс-служба главы государства.

"Несколько поколений украинцев выросли на тщательно отретушированной версии "Великой Отечественной войны", – сказал президент.

Порошенко отметил, что "в России эту войну выиграл Сталин, у нас эту войну выиграл народ".

Президент сказал, что "мы говорим "Никогда снова", они горят – "Можем повторить". Это заявление, по словам главы государства, не "пустая риторика, а запугивание стран Запада ядерным ударом".

"До 22 июня сорок первого года на различных фронтах Второй мировой уже погибло около 100 тысяч украинцев. Погибло до 22-го! Поэтому мы и расширили горизонт памяти, для нас война началась 1 сентября 1939 –когда две сотни тысяч украинцев из Галичины и Волыни стали к обороне Польского государства от нацистов", – сказал Порошенко.

Cмотрите фотогалерею: Порошенко 8 мая

"Значительно полнее стала сейчас и картина участия украинцев во Второй мировой войне… Самая большая трагедия в истории человечества разворачивалась в значительной мере на нашей с вами земле – на территории Украины. Наши жертвы, наши потери, наши убытки оказались колоссальными, и мы не имеем права о них забыть – мы должны о них постоянно помнить. А вкладом в общую победу Объединенных Наций над гитлеризмом наша украинская нация должна гордиться. И никому не позволять приватизировать победу. Это победа объединенных наций!", – заявил президент.

Напомним, 8 мая Порошенко принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и примирения.



Порошенко: Бессмертный полк – часть пропаганды РФ

9 мая Украина отмечает День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet