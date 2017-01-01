Долги Украины и МВФ: одолжить, чтобы расплатиться?

Ситуация с государственными долгами Украины и получением доходов или новых кредитов для их выплаты обостряется, и, вопреки ожиданиям, май вряд ли станет месяцем, когда Киеву удастся снова получить деньги МВФ.

Годами Украина накапливала десятки миллиардов долгов, за большую часть которых придется расплачиваться в ближайшее время

К маю Украина выполнит все обязательства по Меморандуму о сотрудничестве с МВФ, а МВФ предоставит Украине очередной транш по программе расширенного финансирования, - с уверенностью говорили в начале года украинские участники экономического форума в Давосе, где собралась политическая и экономическая элита мира.

Май как ориентировочный срок выполнения Киевом условий получения очередной порции займа называл и постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Впрочем, очевидного прогресса в выполнении обязательств Киевом, а следовательно, и транша от МВФ нет до сих пор, так же, как и четкого понимания, когда он будет.

Вместо этого Киев добросовестно платит по долгам перед МВФ и другими иностранными кредиторами.

Только за первые дни мая Украина вернула МВФ почти 450 млн долларов - двумя траншами 1 и 4 мая.

Появление “минусов“

Однако ситуация с государственными долгами и получением доходов или новых кредитов для их выплаты обостряется - все чаще отмечают обозреватели.

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По данным Национального банка, по итогам марта (это новейшие статистические данные, которыми располагает украинский центробанк), платежный баланс Украины ушел в небольшой “минус“. Пока дефицит составляет 75 млн долларов, но он показывает, что поступлений уже не хватает для покрытия платежей. Дефицит текущего счета в марте составил 763 млн долларов. В НБУ признают, что этот дефицит связан прежде всего с “плановыми выплатами по обслуживанию государственного долга“.

Кроме того, несколько сократились объемы экспорта - преимущественно из-за уменьшения экспорта аграрной продукции и металла. И это несмотря на то, что ценовая конъюнктура на эти товары являются благоприятной для Украины.

Где взять “плюсы“?

Недостаток средств можно было бы покрыть за счет больших доходов бюджета или новых займов. Однако, похоже, обстоятельства сложились так, что ни один из этих вариантов не срабатывает.

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Что касается внутренних резервов страны, то после оживления экономической активности в 2017 году, которую стимулировали изменения в налогообложении и повышение зарплат, с начала 2018 года расходы увеличиваются быстрее, чем доходы.

По данным Государственной казначейской службы, рост доходов государственного бюджета за четыре месяца 2018 года оказался более чем на 5 млрд грн меньше запланированного.

По более общему показателю - дефицитом бюджета, который показывает разницу между доходами и расходами - ситуация также не слишком обнадеживающая. В марте дефицит сводного бюджета составил 18,3 млрд грн.

По мнению НБУ, так происходит “из-за расходов на социальные направления“. Например, в том же марте количество домохозяйств, получающих коммунальные субсидии, составило 6,6 млн - это 44% от общего количества домохозяйств в Украине.

Возможно, что-то изменится благодаря изменениям в системе начисления субсидий, которые правительство хочет выплачивать “живыми деньгами“ и сделать более адресными, в том числе и благодаря более внимательному отношению к доходам тех, кто претендует на получение субсидий.

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По данным министерства социальной политики, за прошлый отопительный сезон 1 миллион жилищных субсидий получили состоятельные граждане - в том числе и те, которые живут в квартирах площадью более 120 кв. м., а также домах - более чем 200 кв. м.

Внешние источники финансирования также пока не выглядят реальными. Более года Киев ничего не получал от МВФ. Поэтому не поступают и займы от других международных кредиторов Украины - Всемирного банка, ЕС и т.п.

Когда в начале осени прошлого года Минфину удалось разместить украинские облигации на сумму 3 млрд долларов, многие говорили, что это может стать альтернативным вариантом привлечения займов на мировых финансовых рынках. Однако чем дольше Киеву не удаётся возобновить финансирование от МВФ, тем дороже становятся заимствования у других кредиторов.

Впрочем, во время собрания директоров МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне в конце апреля, министр финансов Украины Александр Данилюк не исключил, что Киев выйдет на рынок внешних заимствований еще до того, как достигнет договоренностей с МВФ относительно следующего транша.

“Правительство может разместить часть еврооблигаций до заключения соглашения с МВФ на рабочем уровне. Правительство внимательно следит за ситуацией и конъюнктурой рынка“, - рассказал министр агентству Bloomberg.

Деньги в обмен на реформы

Однако, чтобы получить новый транш от МВФ, Киев должен выполнить ряд обязательств, зафиксированных в Меморандуме о сотрудничестве с фондом.

С апреля прошлого года, когда Киев последний раз получал транш МВФ, единственным обязательством, выполненым Украиной, было проведение пенсионной реформы.

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Среди невыполненных требований - принятие закона о Антикоррупционном суде, который депутаты рассмотрели пока только в первом чтении, подав ко второму более тысячи поправок.

Другой предпосылкой является выполнение правительством собственного решения об учете цены на импортируемый газ в тарифах на газ для населения.

Это решение было принято правительством в марте 2017 года. Однако с лета прошлого года, когда стало понятно, что это повлечет очередное повышение тарифов, правительство заморозило их на уровне 6 958 грн за тысячу кубов вместе с налогами и расходами на транспортировку.

При этом цены на газ для промышленности, которые не регулируются правительством, по состоянию на 1 мая составили 10 042 грн за тысячу кубов.

Бюджетні витрати на субсидії

Правительство отложило повышение тарифов на газ для населения до 1 июня. Как заявил премьер-министр Володимр Гройсман, сейчас правительство пытается согласовать решение этого вопроса с МВФ.

“Я в прошлом году пообещал, что цена в этом отопительном сезоне меняться не будет, и я свое слово сдержал. Сейчас мы пока в диалоге относительно дальнейших решений“, - заявил премьер в интервью агентству Интерфакс.

Аргументы Киева заключаются в том, что значительная часть газа, которую потребляет население Украины, поступает за счет собственной добычи, а не за счет импорта. А собственная добыча является более дешевой. Кроме того, в правительстве опасаются, что рост тарифов приведет к росту суммы, необходимой для выплаты субсидий.

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На протяжении многолетних “газовых“ дискуссий с Киевом аргументы МВФ остаются неизменными - субсидирование цен на газ для населения создает скрытый дефицит бюджета. Ранее он формировался как убыток Нафтогаза, теперь “перетек“ в субсидии.

Кроме того, как отмечают энергетические эксперты, то, что цены на газ внутренней добычи ниже, чем на импортируемый газ, отнюдь не способствует росту добычи.

Платежка больше заначки

По информации Министерства финансов, в этом году Украина должна выплатить по своим внешним и внутренним обязательствам почти 330 млрд грн. В последующие три года сумма выплат привысит 802 млрд грн.

В этих условиях Национальный банк и в дальнейшем будет пытаться при первой же возможности пополнить валютные резервы. В апреле НБУ удалось выкупить на валютном рынке почти 230 млн долларов. При этом в апреле Национальный банк заплатил по долгам почти 130 млн долларов.

Впрочем, в отличие от предыдущих месяцев, в апреле валютные резервы выросли до 118,421 млрд долларов. Но и выплаты были не такими большими.

Ранее украинское правительство и Нацбанк прогнозировали возобновление финансирования со стороны МВФ и в первом, и во втором квартале этого года.

По состоянию на сейчас наиболее оптимистично настроен министр финансов, который считает, что при условии принятия эффективного закона об Антикоррупционном суде очередная порция займа может поступить в мае-июне.

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В НБУ прогнозируют получение транша от МВФ в третьем квартале. С такими оценками согласны и в рейтинговом агентстве Fitch.

Обозреватели же отмечают, что МВФ вряд ли будет выделять транш в конце года - в разгар бюджетного процесса, а также в начале следующего - избирательного года.

Однако с конца майских праздников до начала летних каникул остается не так много времени для того, чтобы получить деньги МВФ - и в качестве непосредственной финансовой помощи, и в качестве позитивного сигнала для других кредиторов и инвесторов.