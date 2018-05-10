Переключиться на мобильную версию

У Путина отреагировали на решение Гааги о компенсации за Крым

Комментариев: 2
Россия не считает себя "стороной процесса". Соответственно, выплачивать компенсации украинцам россияне не намерены.
Песков заявил, что Россия не является стороной процесса в Гааге
Песков заявил, что Россия не является стороной процесса в Гааге
EPA/UPG

В Кремле отреагировали на решение суда по поводу компенсаций за Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков  заявил, что  Москва не считает себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге, который вынес решение о выплатах ряду украинских компаний в связи с потерей активов в Крыму.

Об этом сообщает Интерфакс.

Читай также: МИД назвал победой новое решение Гааги по Крыму

“Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае“, - сказал Песков.

Напомним, 10 мая стало известно, что Третейский суд в Гааге постановил: Россия должна компенсировать ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В деле идет речь о сумме $159 млн. Арбитраж вынес решение 2 мая 2018 года.

Иск подавали 18 украинских компаний и одно физическое лицо. Это первое решение, которое предусматривает выплату Россией компенсаций за аннексию АРК.

Ранее сообщалось, что российские власти аннексированного Крыма готовят десятки исков в суды Украины с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова.
 

Поделись:
Теги: Крым, Гаага, компенсация, Россия, аннексия Крыма, Песков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Huper!    10.05.2018, 17:06
Оценка:  +5
Huper!
Пойду говном измажу соседу дверь, подаст в суд, а я не приду и скажу раз на суде не был то и не виноват.

Логика с моралью не дружит и это на государственном уровне, какой позор так комментировать
Doriаn_    10.05.2018, 17:02
Оценка:  +5
Doriаn_
Международному сообществу на мнение россии глубоко наплевать. Не захотят платить по хорошему - начнут арестовывать рассейскте имущество на Западе , арестовывать счета газпрома и тд.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь