У Путина отреагировали на решение Гааги о компенсации за Крым
В Кремле отреагировали на решение суда по поводу компенсаций за Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге, который вынес решение о выплатах ряду украинских компаний в связи с потерей активов в Крыму.
Об этом сообщает Интерфакс.
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“Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае“, - сказал Песков.
Напомним, 10 мая стало известно, что Третейский суд в Гааге постановил: Россия должна компенсировать ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В деле идет речь о сумме $159 млн. Арбитраж вынес решение 2 мая 2018 года.
Иск подавали 18 украинских компаний и одно физическое лицо. Это первое решение, которое предусматривает выплату Россией компенсаций за аннексию АРК.
Ранее сообщалось, что российские власти аннексированного Крыма готовят десятки исков в суды Украины с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова.
Логика с моралью не дружит и это на государственном уровне, какой позор так комментировать