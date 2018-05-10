У Путина отреагировали на решение Гааги о компенсации за Крым

Россия не считает себя "стороной процесса". Соответственно, выплачивать компенсации украинцам россияне не намерены.

Песков заявил, что Россия не является стороной процесса в Гааге EPA/UPG

В Кремле отреагировали на решение суда по поводу компенсаций за Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге, который вынес решение о выплатах ряду украинских компаний в связи с потерей активов в Крыму.

Об этом сообщает Интерфакс.

Читай также: МИД назвал победой новое решение Гааги по Крыму

“Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае“, - сказал Песков.

Напомним, 10 мая стало известно, что Третейский суд в Гааге постановил: Россия должна компенсировать ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В деле идет речь о сумме $159 млн. Арбитраж вынес решение 2 мая 2018 года.

Иск подавали 18 украинских компаний и одно физическое лицо. Это первое решение, которое предусматривает выплату Россией компенсаций за аннексию АРК.

Ранее сообщалось, что российские власти аннексированного Крыма готовят десятки исков в суды Украины с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова.

