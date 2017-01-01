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МИД назвал победой новое решение Гааги по Крыму

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Суд признал, что РФ несет ответственность за действия в Крыму на основе соглашения о взаимозащите инвестиций.
РФ должна выплатить $159 млн пострадавшим в результате аннексии
РФ должна выплатить $159 млн пострадавшим в результате аннексии
EPA/UPG

Вчерашнее решение Гааги о том, что Россия обязана выплатить 19 украинцам более $150 млн по делу об утрате имущества из-за оккупации Крыма - это первая победа Украины на этом участке юридического фронта, и это предвестник снежного кома уголовных дел против Кремля. Об этом у себя в Facebook пишет замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль .

В суде, по словам дипломата, признали следующее:

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а) РФ несет ответственность за действия в Крыму на основе соглашения о взаимозащите инвестиций между Украиной и РФ; б) “национализация“ имущества окупантами - нарушение этого соглашения; в) РФ должна выплатить $159 млн пострадавшим и компенсировать судебные издержки.

Замглавы МИД делает следующие выводы из этого прецедента:

1. Бремя агрессии будет становиться для РФ все тяжелее, поскольку в процессе - ряд дел украинских компаний (Нафтогаз, Ощадбанк, Укрнафта, ПриватБанк), которых становится все больше, и динамика их рассмотрения “набирает обороты“. В мае проходят слушания по делу Нафтогаза и ожидается принятие решения по делу Ощадбанка.

2. Каждое такое решение Гааги приближает момент, когда вопрос об очевидной неправомерности оккупации получит правовую оценку: рано или поздно агрессия РФ станет предметом судебного разбирательства.

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3. Осознав, что ответственности не избежать, РФ игнорирует этот и многие другие процессы. “Как и в военных действиях, РФ прячется в кустах и притворяется, что “нас здесь нет“. Но не получится, как бы они не старались“, - подчеркнула Зеркаль.

Напомним, 9 мая 2018 года суд в Гааге обязал РФ выплатить компенсации 19 украинцам за аннексию Крыма по делу о незаконной экспроприации их имущества. 

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Теги: Гаага, Международный суд ООН, Крым, аннексия Крыма, суд, МИД Украины
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