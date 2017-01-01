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В Виннице за коррупцию задержали экс-чиновника Укрзализныци

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Чиновник, злоупотреблявший своим служебным положением, полгода пребывал в розыске.
НАБУ задержало коррупционера, который полгода скрывался от следствия
НАБУ задержало коррупционера, который полгода скрывался от следствия
tsn.ua

В Виннице задержан по подозрению в коррупции бывший руководитель одного из предприятий Укрзализныци. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщила пресс-служба НАБУ. В ведомстве отметили, что мужчина находился в розыске на протяжении полугода.

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По данным следствия, чиновник, злоупотребляя служебным положением, осенью 2016 года подписал два договора с компанией добровольного страхования, за исполнения которого заплатил 8,8 миллионов гривен. В то же время, во время пребывания чиновника на посту руководителя, предприятие ни разу не обратилось к страхователю за получением страховых выплат. А страховых случаев было не менее 50 пока действовали эти договора.

“10 мая 2018 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали в Виннице бывшего руководителя ЗАО“ Киев - Днепровское МППЖТ “(100% принадлежит государству), который на протяжении последних шести месяцев скрывался от органа досудебного расследования с целью избежания уголовной ответственности за коррупционное преступление“, - говорится в сообщении

“28 ноября 2017 года экс-руководителю госпредприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (“ Злоупотребление властью или служебным положением “). Поскольку местонахождение лица на тот момент было неизвестно, о подозрении сообщено предусмотренным в таких случаях Уголовным процессуальным кодексом образом (с учетом положений ст 278, 111, 135 УПК Украины), 1 декабря 2017 экс-руководитель ГП был объявлен в национальный розыск “, - добавили в НАБУ.

Напомним, 12 апреля ГПУ сообщила о подозрении 14 сотрудникам Укрзализныци по делу о хищении более 70 миллионов гривен на якобы ремонтные работы.

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Теги: Винница, Укрзализныця, чиновник, коррупция, НАБУ, задержание
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