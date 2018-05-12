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Луценко нашел своего двойника на фото СС Галичина

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Генеральный прокурор Украины отметил, что украинский народ "искуственно разорван".
Луценко считает, что обсуждать историю дивизии СС “Галичина“ должны историки
Луценко считает, что обсуждать историю дивизии СС “Галичина“ должны историки
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Генпрокурор Юрий Луценко на форуме Острог Forum – 2018 заявил о том, что 20 век войдет в историю Европы как наибольшая катастрофа, к которой привела одна идеология, которая маскировалась под нацистскую и коммунистическую.

Об этом сообщает Гордон.

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“Для нашей страны цена и коммунизма и фашизма не теоретическая, а очень хорошо известная... 100 лет назад происходила ситуация, очень похожая на ту, которую мы сегодня переживаем. Украинцы противостояли украинцам, вплоть до вооруженных переворотов“, – заявил он.

По мнению Луценко, в Украине не было бы ни оккупации большевиками, ни Голодомора, если бы украинцы не противостояли друг другу.

“Маленькая кучка украинско мыслящих людей проиграла колоссальной темной массе, которую подстрекала пятая колонна и внутренние экстремисты, в том числе большевики. Они уничтожили сначала государство, а потом положили в нашу землю миллионы людей“, – отметил он.

Генпрокурор подчеркнул, что фашисты, которых в 1939 году приветствовали с цветами на Галичине, оказались ничем не лучше.

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“Я смотрел фотоальбом “Дивизия Галичина“. Я его случайно открыл на одной странице, вижу свой портрет. Моя точная копия 8-го класса, только в немецкой форме. Ваффен СС. Я понял, что если бы мои родители родились не в Черниговской области, а, например, в Дрогобыче, возможно, все было бы по-другому в нашей семье. Наш народ просто искусственно разорвали, и каждый раз, чтобы получить свободу, нужно было опираться на одну из меньших, якобы, зол“, – рассказал он.

Луценко добавил, что обсуждать историю дивизии СС “Галичина“ должны историки.

“Правоохранительная система должна не позволить использовать на улице серп-молот и свастику“, – подытожил он.

Напомним, 26 января в Польше криминализировали “бандеровскую идеологию“.

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Теги: луценко, галичина, сс
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А коммунистический современный Китай? Первая экономика мира)
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