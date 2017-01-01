В Днепре наркоторговец под диваном прятал гранатомет

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

В Днепре в доме наркоторговца полицейские обнаружили гранатомет и боеприпасы. Все оружие нарушитель хранил в жилой комнате под диваном.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“Санкционированный судом обыск провели 11 мая сотрудники Днепровского отдела полиции в рамках открытого по ч 2 ст 307 уголовного производства (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), - отметили в полиции.

Обыск был проведен по решению суда npu.gov.ua

По факту незаконного хранения оружия будет открыто уголовное дело npu.gov.ua

Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе мужчина добровольно сдал гранатомет. Оказалось, что мужчина нашел оружие в заброшенном доме во время поиска металлолома.