Переключиться на мобильную версию

В Днепре наркоторговец под диваном прятал гранатомет

Комментариев: 0
По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.
Следственные действия продолжаются
Следственные действия продолжаются
npu.gov.ua

В Днепре в доме наркоторговца полицейские обнаружили гранатомет и боеприпасы. Все оружие нарушитель хранил в жилой комнате под диваном.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читай также: СБУ изъяла в Сумах гранатомет и гранаты

“Санкционированный судом обыск провели 11 мая сотрудники Днепровского отдела полиции в рамках открытого по ч 2 ст 307 уголовного производства (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), - отметили в полиции.

Обыск был проведен по решению суда
Обыск был проведен по решению суда
npu.gov.ua

По факту незаконного хранения оружия будет открыто уголовное дело
По факту незаконного хранения оружия будет открыто уголовное дело
npu.gov.ua

Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе мужчина добровольно сдал гранатомет. Оказалось, что мужчина нашел оружие в заброшенном доме во время поиска металлолома.

Поделись:
Теги: гранатомет, наркоторговец, днепр
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь