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Порошенко показал военный городок на полигоне Широкий лан

Комментариев: 8
Бригадный комплекс будет включать, в частности, 11 казарм нового образца, столовую на 2 500 мест и спортивную базу.
Порошенко показал военный городок на полигоне Широкий лан
© facebook.com/yuri.biriukov
Фото 1/8
  • Новый военный городок на полигоне Широкий лан в Николаевской области откроют до конца 2018 года
  • Новый военный городок на полигоне Широкий лан в Николаевской области откроют до конца 2018 года
  • Новый военный городок на полигоне Широкий лан в Николаевской области откроют до конца 2018 года
  • Новый военный городок на полигоне Широкий лан в Николаевской области откроют до конца 2018 года
  • Новый военный городок на полигоне Широкий лан в Николаевской области откроют до конца 2018 года
  • Новый военный городок на полигоне Широкий лан в Николаевской области откроют до конца 2018 года
  • Новый военный городок на полигоне Широкий лан в Николаевской области откроют до конца 2018 года
Порошенко показал военный городок на полигоне Широкий лан
Новый военный городок на полигоне Широкий лан в Николаевской области откроют до конца 2018 года
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Военный городок нового образца на территории полигона Широкий лан в Николаевской области откроют до конца текущего года. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook в понедельник, 14 мая.

По его словам, бригадный комплекс будет включать 11 казарм нового образца, столовую на 2 500 мест, спортивную базу, современную базу отдыха для военнослужащих-контрактников и офицеров, почту, магазины, кафе, медицинскую часть.

“Это первый столь масштабный проект, и мы воплощаем его за счет бюджетных средств. Обязательно посещу стройку, чтобы воочию увидеть, в каких условиях будут учиться, тренироваться и отдыхать наши защитники“, - добавил Порошенко.

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Ранее советник президента Юрий Бирюков писал, что в этом году армия потратит 4 миллиарда гривен на военное строительство - сумма большая, чем за последние 15 лет вместе взятых.

“Уже закончен монтаж корпусов 11 казарм и начата работа по строительству внутренних простенков и разводке сетей. Там уже закончен монтаж основных систем отопления в новой котельной и ее начали обшивать стенами. Там уже закончен монтаж корпуса столовой, внутри начали строить внутренние стены и продолжают делать капитальное здание пищеблока“, - сообщил он 4 мая.

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Напомним, в марте на Широком лане произошел пожар, в результате которого один военнослужащий погиб и 7 пострадали.

 

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Теги: Порошенко, военные, Николаевская область, Широкий лан, полигон, ВСУ
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Комментариев (9)
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МаксимУм    14.05.2018, 12:06
Оценка:  0
МаксимУм
А теперь представьте, вы подписали контракт и вы женаты. Куда вы повезёте жену? В казарму? Или будете к ней ездить в отпуск на 30 суток раз в году? Именно поэтому и куча суицидов, распадаются семьи, пьянство и никто не желает продлевать контракт... Ну и конечно опять же вопрос низких зарплат...
МаксимУм    14.05.2018, 11:19
Оценка:  -3
МаксимУм
Как военнослужащий... Хотелось бы петю поселить в казарму на весь срок службы и желательно со всей его семьёй! Кто пойдёт на контракт что бы жить в казарме и далеко от цивилизации на полигоне???
Mil-Insider    14.05.2018, 11:30
Оценка:  +1
Mil-Insider
що знов зрада?)))) "воєнослужащій" для чого використовують полігони ?)))
МаксимУм    14.05.2018, 11:36
Оценка:  0
МаксимУм
Не для облаштування ППД! Якщо ви проходили військову службу, то маєте про цє знати...
slocum    14.05.2018, 11:54
Оценка:  +2
slocum
МаксимУм, тебе просто хочется служить в городе и получать тихонько зп за свой контракт. Но как бы АТО, или ООС, не важно как называть, и все равно отправят если не Донбасс, так на полигон учиться. И лучше иметь нормальные условия на полигоне, чем жить по уши в грязи в палатках (жил, знаю).
толерантный    14.05.2018, 11:38
Оценка:  -1
толерантный
максимум, ну чего уж вы так. До николаева 800, до Запорожья чуть меньше..)) вот вам и цивилизация. Всегда найдутся патриЙоты.
morpeh66    14.05.2018, 12:09
Оценка:  +1
morpeh66
Что до Николаева 800? От этого полигона до Николаева, максимум километров 30.
para-trooper    14.05.2018, 12:28
Оценка:  0
para-trooper
Что ты несешь, фантазер???
До Николаева всего километров 30.
А кто-то же твою чушь читает и верит? )))
МаксимУм    14.05.2018, 12:01
Оценка:  0
МаксимУм
Согласен полностью! Но, вы наверно не в курсе, что там живёт бригада которую создали в 2014 году и казармы для них строят( у них там ППД)! А остальные будут приезжать на учения в палатки!
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