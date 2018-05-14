Порошенко показал военный городок на полигоне Широкий лан

Бригадный комплекс будет включать, в частности, 11 казарм нового образца, столовую на 2 500 мест и спортивную базу.

Новый военный городок на полигоне Широкий лан в Николаевской области откроют до конца 2018 года

Военный городок нового образца на территории полигона Широкий лан в Николаевской области откроют до конца текущего года. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook в понедельник, 14 мая.

По его словам, бригадный комплекс будет включать 11 казарм нового образца, столовую на 2 500 мест, спортивную базу, современную базу отдыха для военнослужащих-контрактников и офицеров, почту, магазины, кафе, медицинскую часть.

“Это первый столь масштабный проект, и мы воплощаем его за счет бюджетных средств. Обязательно посещу стройку, чтобы воочию увидеть, в каких условиях будут учиться, тренироваться и отдыхать наши защитники“, - добавил Порошенко.

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Ранее советник президента Юрий Бирюков писал, что в этом году армия потратит 4 миллиарда гривен на военное строительство - сумма большая, чем за последние 15 лет вместе взятых.

“Уже закончен монтаж корпусов 11 казарм и начата работа по строительству внутренних простенков и разводке сетей. Там уже закончен монтаж основных систем отопления в новой котельной и ее начали обшивать стенами. Там уже закончен монтаж корпуса столовой, внутри начали строить внутренние стены и продолжают делать капитальное здание пищеблока“, - сообщил он 4 мая.

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Напомним, в марте на Широком лане произошел пожар, в результате которого один военнослужащий погиб и 7 пострадали.