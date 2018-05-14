В Одессе судья отказался судить человека за флаг с орденом ВОВ
В Одессе, в Малиновском райсуде судья Дмитрий Передерко взял самоотвод по делу о демонстрации ордена Великой отечественной войны по моральным соображениям. Решение было обнародовано 12 мая 2017 года, говорится в реестре судебных решений.
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Мужчина, против которого было возбуждено уголовное производство накануне государственного праздника - Дня Победы - демонстрировал флаг с изображением ордена Отечественной войны.
Судья отказался избирать меру пресечения одесситу по моральным соображениям, так как сам является внуком героя, погибшего во время великой отечественной войны.
“Я, ЛИЦО_3, являюсь внуком героически погибшего во время Великой Отечественной войны ЛИЦО_4 и внуком кавалера двух орденов “Отечественная война“, инвалида Великой Отечественной войны 1 группы ЛИЦО_5.“ - говорится в пояснении судьи.
Дмитрий Передерко указал, что был воспитан в духе уважения к воинам, их героическим подвигам и мужеству, и поэтому не может расценивать действия фигуранта как пропаганду тоталитарного режима.
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“В силу этих обстоятельств...я не могу расценивать факт демонстрации изображения ордена “Отечественная война“ в дни празднования народного и государственного праздника “День Победы“ как пропаганду тоталитарного режима, поэтому считаю невозможным из личных и морально-этических соображений осуществлять рассмотрение указанного ходатайства“, - говорится в решении суда.
Напомним, 3 мая, пограничники не пустили в Украину двух россиян за георгиевские ленты на багаже. На требование их снять пара ответила отказом и отреагировала агрессивно.
Отметим, что согласно закону, который вступил в силу летом 2017 года, георгиевские ленты и их изображения разрешены на оригиналах государственных наград, на надгробных сооружениях, в пособиях и учебниках, во время реконструкции.
Или брать взятки воспитание позволяет?
К такой же свастике, но с другой стороны?
Где сейчас "победивший" СССР? И где "проигравшая" Украина?
Не знаю, из какого ты зажопинска, но и там "советские" хрущёвки строили простые украинские рабочие, пусть и под советской оккупацией.
А судить нарушителей Закона - признак плохого.
Чем красная тряпка с гербом коммунистических террористов лучше?