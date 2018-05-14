В Одессе судья отказался судить человека за флаг с орденом ВОВ

Судья оказался внуком героя Великой Отечественной войны.

В Одессе, в Малиновском райсуде судья Дмитрий Передерко взял самоотвод по делу о демонстрации ордена Великой отечественной войны по моральным соображениям. Решение было обнародовано 12 мая 2017 года, говорится в реестре судебных решений.

Читай также: В Днепре за георгиевскую ленту оштрафовали пенсионерку

Мужчина, против которого было возбуждено уголовное производство накануне государственного праздника - Дня Победы - демонстрировал флаг с изображением ордена Отечественной войны.

Судья отказался избирать меру пресечения одесситу по моральным соображениям, так как сам является внуком героя, погибшего во время великой отечественной войны.

“Я, ЛИЦО_3, являюсь внуком героически погибшего во время Великой Отечественной войны ЛИЦО_4 и внуком кавалера двух орденов “Отечественная война“, инвалида Великой Отечественной войны 1 группы ЛИЦО_5.“ - говорится в пояснении судьи.

Дмитрий Передерко указал, что был воспитан в духе уважения к воинам, их героическим подвигам и мужеству, и поэтому не может расценивать действия фигуранта как пропаганду тоталитарного режима.

Читай также: В Одессе полиция изъяла советские флаги, а в Полтаве - буденовку

“В силу этих обстоятельств...я не могу расценивать факт демонстрации изображения ордена “Отечественная война“ в дни празднования народного и государственного праздника “День Победы“ как пропаганду тоталитарного режима, поэтому считаю невозможным из личных и морально-этических соображений осуществлять рассмотрение указанного ходатайства“, - говорится в решении суда.

Напомним, 3 мая, пограничники не пустили в Украину двух россиян за георгиевские ленты на багаже. На требование их снять пара ответила отказом и отреагировала агрессивно.

Отметим, что согласно закону, который вступил в силу летом 2017 года, георгиевские ленты и их изображения разрешены на оригиналах государственных наград, на надгробных сооружениях, в пособиях и учебниках, во время реконструкции.