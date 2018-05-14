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В Одессе судья отказался судить человека за флаг с орденом ВОВ

Комментариев: 18
Судья оказался внуком героя Великой Отечественной войны.
Судья отказался рассматривать дело по моральным соображениям
Судья отказался рассматривать дело по моральным соображениям
depositphotos.com

В Одессе, в Малиновском райсуде судья Дмитрий Передерко взял самоотвод по делу о демонстрации ордена Великой отечественной войны по моральным соображениям.  Решение было обнародовано 12 мая 2017 года, говорится в реестре судебных решений

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Мужчина, против которого было возбуждено уголовное производство накануне государственного праздника - Дня Победы - демонстрировал флаг с изображением ордена Отечественной войны.

Судья отказался избирать меру пресечения одесситу по моральным соображениям, так как сам является внуком героя, погибшего во время великой отечественной войны.

“Я, ЛИЦО_3, являюсь внуком героически погибшего во время Великой Отечественной войны ЛИЦО_4 и внуком кавалера двух орденов “Отечественная война“, инвалида Великой Отечественной войны 1 группы ЛИЦО_5.“ - говорится в пояснении судьи. 

Дмитрий Передерко указал, что был воспитан в духе уважения к воинам, их героическим подвигам и мужеству, и поэтому не может расценивать действия фигуранта как пропаганду тоталитарного режима.

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“В силу этих обстоятельств...я не могу расценивать факт демонстрации изображения ордена “Отечественная война“ в дни празднования народного и государственного праздника “День Победы“ как пропаганду тоталитарного режима, поэтому считаю невозможным из личных и морально-этических соображений осуществлять рассмотрение указанного ходатайства“, - говорится в решении суда.

Напомним, 3 мая, пограничники не пустили в Украину двух россиян за георгиевские ленты на багаже. На требование их снять пара ответила отказом и отреагировала агрессивно.

Отметим, что согласно закону, который вступил в силу летом 2017 года, георгиевские ленты и их изображения разрешены на оригиналах государственных наград, на надгробных сооружениях, в пособиях и учебниках, во время реконструкции.

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Теги: Одесса, суд, самоотвод, орден, Великая Отечественная война, символика
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Комментариев (20)
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Sirko_123    14.05.2018, 14:02
Оценка:  +1
Sirko_123
Есть ещё порядочные судьи.
BEKTOP228    14.05.2018, 13:33
Оценка:  +2
BEKTOP228
Ору с тролля Doriаn... зайдет сам себя пролайкает и дальше гадить в темах) создавая иллюзию общественного мнения! Политика Украины в этом вопросе меняется.. после всем известной петиции Американских чиновкников! скоро будешь бегать по темам поливать дивизию Галичина и прочих,Вятрович уже начал
Doriаn_    14.05.2018, 13:33
Оценка:  -6
Doriаn_
Бздитер, вам тут миллионы раз писали, что нет здесь никакого общественного мнения.
Big_ZANOZA4    14.05.2018, 13:25
Оценка:  +3
Big_ZANOZA4
Достойный гражданин.
Doriаn_    14.05.2018, 13:25
Оценка:  -1
Doriаn_
Отстойный не гражданин. Гражданин так бы не поступил,
Vasya_iz_Ivanovo    14.05.2018, 13:53
Оценка:  +2
Vasya_iz_Ivanovo
Надо заменить его выходцем с Галичины - внуком бандеровца?
Doriаn_    14.05.2018, 13:25
Оценка:  -1
Doriаn_
Судья сепаратист .Дед у него может и был героическим, а вот внук - унылое гуано. Не нравится тебе страна - лапти на ноги и топай на свою рассею . Там коричневый цвет опять в фаворе -символ кремлевской агрессии .
Dexidrine    14.05.2018, 13:16
Оценка:  -11
Dexidrine
Может, он и обязанности судьи из морально - этических соображений выполнять не может?
Или брать взятки воспитание позволяет?
Citsym    14.05.2018, 13:16
Оценка:  +10
Citsym
у некоторых в этой стране еще осталось уважение, честь и совесть
Dexidrine    14.05.2018, 13:16
Оценка:  -11
Dexidrine
Уважение к чему?
К такой же свастике, но с другой стороны?
Doriаn_    14.05.2018, 13:25
Оценка:  0
Doriаn_
Citsym - ну какая честь может быть у сепаратистов, изменников , предателей ? Самим не смешно ?
BEKTOP228    14.05.2018, 13:16
Оценка:  +4
BEKTOP228
Dexidrine потомок проигравших-смирись!
Dexidrine    14.05.2018, 13:16
Оценка:  -8
Dexidrine
Кто кому проиграл?)
Где сейчас "победивший" СССР? И где "проигравшая" Украина?
BEKTOP228    14.05.2018, 13:25
Оценка:  -1
BEKTOP228
Украина выиграла... проиграли Украинские националисты=шестерки нацистов... ты так пишешь о том где сейчас Украина будто за окном Сингапур а не старые советские дома,школы, больницы и почти вся инфраструктура
Doriаn_    14.05.2018, 13:25
Оценка:  +1
Doriаn_
BEKTOP228 - это у вас на рухлядной кастраме старье догнивает. Украина развивается и сторится даже в период войны.
Dexidrine    14.05.2018, 13:25
Оценка:  +1
Dexidrine
У меня за окном - современные новостройки сейчас. И я таки в Украине.
Не знаю, из какого ты зажопинска, но и там "советские" хрущёвки строили простые украинские рабочие, пусть и под советской оккупацией.
Dexidrine    14.05.2018, 13:16
Оценка:  -5
Dexidrine
Из минусов я так понимаю, что брать взятки для судьи - это признак хорошего воспитания.
А судить нарушителей Закона - признак плохого.
Vasya_iz_Ivanovo    14.05.2018, 13:53
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
А ты шо, свечку держал?
Ischukin    14.05.2018, 13:16
Оценка:  +9
Ischukin
Нужно быть полным долбозвоном, чтобы вообще заводить дела по такому поводу.
Dexidrine    14.05.2018, 13:16
Оценка:  -9
Dexidrine
То есть, если размахивать свастикой - тоже дела заводить не надо?
Чем красная тряпка с гербом коммунистических террористов лучше?
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