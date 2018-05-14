Переключиться на мобильную версию

Во Франции исправили карту с "российским" Крымом

Комментариев: 1
После того, как об ошибке министерства культуры Франции сообщили СМИ, ведомство изменило принадлежность севастопольского музея с российской на украинскую.
Во Франции исправили карту с "российским" Крымом
Во Франции исправили карту с "российским" Крымом
скриншот

На сайте министерства культуры Франции исправили карту, на которой Севастополь был отмечен как часть Российской Федерации.

Теперь в адресе указана Украина.

Как сообщалось, ведомство создало карту, на которой обозначило участников международной акции Ночь музеев-2018, с описанием музеев и их адресами.

Среди участников был указан Севастопольский художественный музей имени Крошицкого. Его адрес французы сначала указали следующим образом: "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Через некоторое время эту информацию исправили, указав на украинскую принадлежность Севастополя.

Как сообщалось, в Венгрии изъяли карту с "российским" Крымом и "молдавской" Одессой.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, Франция, музей, карта, аннексия Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
бзДитер    14.05.2018, 21:32
Оценка:  0
бзДитер
Ну где ты, бот из ольгинского "Бангкока"? Слился, чипушило дишовая?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь