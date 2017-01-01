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В Одессе во время задержания преступников произошла стрельба

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Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление. Несколько правоохранителей получили травмы.
В Одессе применили травматическое оружие во время задержания преступников
В Одессе применили травматическое оружие во время задержания преступников
facebook.com/ruslan.forostyak

В Одессе в понедельник, 14 мая, силовики отдела уголовного розыска применили травматическое оружие во время задержания двух преступников на улице Разумовской. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, во время задержания злоумышленники оказали сопротивление, в результате чего несколько правоохранителей получили травмы.

"Поэтому оперативники вынуждены были применить спецсредство - устройство для стрельбы травматическими патронами. В итоге преступник задержан, ведутся срочные следственные действия", - сообщил Форостяк.

 

 

Ранее в Святошинском районе Киева произошел конфликт со стрельбой, в результате которого погиб один человек. Убийца несколько раз выстрелил в живот своему оппоненту.

 

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Теги: Одесса, фото, стрельба, полиция, задержание
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Источник: korrespondent.net

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