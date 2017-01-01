Климкин призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018 в РФ

Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена, заявил министр иностранных дел Украины.

Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки в Россию на матчи ЧМ по футболу facebook.com/pg/UkraineMFA

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу. Соответствующее сообщение во вторник, 15 мая, он опубликовал на своей странице в соцсети Тwitter.

По его словам, на ЧМ гарантированы провокации.

"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", - подчеркнул Климкин.

.@PavloKlimkin: Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена. — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 14 мая 2018 г.

Ранее в Госпогранслужбе болельщикам не рекомендовали ехать на ЧМ-2018.

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