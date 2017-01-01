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Климкин призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018 в РФ

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Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена, заявил министр иностранных дел Украины.
Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки в Россию на матчи ЧМ по футболу
Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки в Россию на матчи ЧМ по футболу
facebook.com/pg/UkraineMFA

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу. Соответствующее сообщение во вторник, 15 мая, он опубликовал на своей странице в соцсети Тwitter.

По его словам, на ЧМ гарантированы провокации.

"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", - подчеркнул Климкин.

 

 

Ранее в Госпогранслужбе болельщикам не рекомендовали ехать на ЧМ-2018.

 

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Теги: футбол, Украина-Россия, МИД Украины, МИД, болельщики, ЧМ-2018, Климкин, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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