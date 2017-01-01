В Павлограде медсестра напоила ребенка средством для мытья полов

Сотрудница медучреждения перепутала лекарство для желудка с агрессивным химическим средством.

Девочку спасло только то, что она успела выпить немного скриншот из видео

В детской больнице Павлограда медсестра вместо геля для лечения желудка дала 13-летней девочке выпить агрессивное средство для дезинфекции полов. Девочку по имени Влада спасло только то, что она успела выпить немного. Девочка находится в областной больнице со множественными ожогами пищевода, а медсестру, допустившую страшную ошибку, не уволили. Ее просто отстранили от работы на время расследования. Подробности произошедшего передает служба новостей ТСН.

"У меня все жгло – жгло горло, жег нос, желудок“, - вспоминает Влада.

Когда медсестра глянула, что дала ребенку, забегало все отделение. “Меня с работы сейчас попрут!“, – вспоминает Влада слова медсестры

Теперь в областной больнице девочку лечат не только от расстройств пищеварения, но и от отравления с ожогами.

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“Ребенок выпил агрессивную жидкость, которая вызвала ожог желудка и пищевода“, - рассказывает Владислав Гладкий, заведующий хирургического отделения областной больницы, куда Владу экстренно перевезли из детской больницы.

Концентрация средства такова, что для того, чтобы идеально вымыть пол, достаточно одного пакетика на ведро воды.

Врач отделения говорит, что медсестра принесла гель для дезинфекции и лекарство в одном пакете. Оба средства гелеобразные. В больнице оправдывают ошибку медсестры переутомлением.

Напомним, 16 апреля сообщалось, что в Червонограде 16-летний пациент умер из-за небрежности врачей, которые ненадлежащим образом исполняли свои обязанности при операции по удалению аппендицита.