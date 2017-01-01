Ограбление в Херсоне: в пяти областях план Сирена

На базе Ситуационного центра Нацполиции в круглосуточном режиме работает специально созданная группа.

В связи с ограблением ювелирного магазина в Херсоне в пяти областях Украины введен оперативный план Сирена. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник, 15 мая.

“В пяти областях государства введен в действие оперативный план Сирена. На базе Ситуационного центра НПУ в круглосуточном режиме работает специально созданная группа“, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на базе Нацполиции развернут оперативный штаб.

Напомним, вечером 14 мая в Херсоне неизвестные совершили вооруженное разбойное нападение на ювелирный магазин в ТРЦ Фабрика. При попытке задержания злоумышленники совершили вооруженное сопротивление, сожгли один из своих автомобилей и скрылись.