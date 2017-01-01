Переключиться на мобильную версию

В Бердичеве повесился тренер местного футбольного клуба

Комментариев: 0
Признаков насильственной смерти на теле тренера не обнаружили. Предварительная версия - самоубийство.
Тренера ФК Фортуна нашли повешенным у себя дома
Тренера ФК Фортуна нашли повешенным у себя дома
depositphotos.com

В городе Бердичев Житомирской области был найден повешенным тренер местного футбольного клуба Фортуна Сергей Корнийчук. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает УНИАН со ссылкой на источник в полиции. 

Читай также: Бывший тренер Зенита пытался покончить с собой

По данным правоохранителей, тело тренера нашли в его квартире, в петле. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. По предварительной версии, Сергей Корнийчук покончил с собой. Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу, точная причина смерти устанавливается экспертами.

Члены ФК Фортуна в Facebook выразили соболезнования в связи со смертью наставника.

“Черный день в истории ФК Фортуна. Ушел из жизни наш тренер Сергей Корнийчук, человек, который жил футболом и все делала для нашей команды. Весь коллектив команды и болельщики выражают свое сочувствие семье. Ты будешь всегда в наших сердцах“, - говорится в сообщении.

Напомним, 2 мая в Херсонской области повесился полицейский. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины трагедии.

Поделись:
Теги: Бердичев, тренер, самоубийство, футбол
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь