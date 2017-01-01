В Бердичеве повесился тренер местного футбольного клуба

Признаков насильственной смерти на теле тренера не обнаружили. Предварительная версия - самоубийство.

В городе Бердичев Житомирской области был найден повешенным тренер местного футбольного клуба Фортуна Сергей Корнийчук. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает УНИАН со ссылкой на источник в полиции.

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По данным правоохранителей, тело тренера нашли в его квартире, в петле. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. По предварительной версии, Сергей Корнийчук покончил с собой. Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу, точная причина смерти устанавливается экспертами.

Члены ФК Фортуна в Facebook выразили соболезнования в связи со смертью наставника.

“Черный день в истории ФК Фортуна. Ушел из жизни наш тренер Сергей Корнийчук, человек, который жил футболом и все делала для нашей команды. Весь коллектив команды и болельщики выражают свое сочувствие семье. Ты будешь всегда в наших сердцах“, - говорится в сообщении.

Напомним, 2 мая в Херсонской области повесился полицейский. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины трагедии.