На российском ТВ заявили, что Путин осуществил проект Гитлера

На Первом канале также сравнили оккупацию Крыма немецкими войсками во время Второй мировой с оккупацией российской.

На Первом канале сказали, что Путин сделал то, что Гитлер не смог inforesist.org

В прямом эфире российского Первого канала во время трансляции открытия Крымского моста при участии президента РФ Владимира Путина один из гостей студии сказал, что глава РФ на самом деле осуществил проект, задуманный Адольфом Гитлером во времена Второй мировой войны.

Читай также: Реакция соцсетей на открытие Путиным Крымского моста

На эту ремарку обратили внимание пользователи, которые сохранили указанный фрагмент и опубликовали в социальных сетях.

Когда текст пишет идиот ... pic.twitter.com/BYBlHmsk8p — Илиас Меркури (@imerkouri) 16 мая 2018 г.

“Этот проект хотел осуществить Николай II, этот проект хотел осуществить Гитлер и Шпеер [личный архитектор Гитлера – ред.], который сделал этот проект в начале 40-х годов, а сделал его, осуществил его Путин“, - заявил эксперт.

О попытке нацистов соединить Крым с Кубанью на Первом канале упомянули после прямого эфира, тоже в интересном контексте: мол, Гитлер не успел, а у Путина получилось (тогда немцам помешало не только наступление советских войск, а и сама природа - в конце февраля 1945 года лед из Азовского моря разрушил опоры и пролеты).

“Во время оккупации Крыма немецкими войсками через Керченский пролив была проложена канатная дорога. Гитлер планировал построить и мост, но не успел“, - рассказал редактор Первого канала.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко считает циничным открытие Путиным Керченского моста накануне годовщины депортации крымскотатарского народа.